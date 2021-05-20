Бьет фонтаном. В Киеве прорвало трубу с водой (видео)

В столице на Демеевской прорвало воду. Фото: скрин

В Киеве на Демеевской возле библиотеки им. Вернадского прорвало трубопровод. Очевидцы начали выкладывать в Сеть видео с места ЧП. В "Киевводоканале" рассказали "Сегодня", что это прорвало трубу с водой.

Реклама

Во время прорыва от летящих камней и воды пострадали припаркованные под библиотекой автомобили.

"Поздравление от "Киевводоканала" к жителям Демеевской а особенно к тем, кто припарковал свой автомобиль на этой стоянке", – пишут в Сети.

Читайте также: В центре Киева прорвало трубу: без воды и света остались медики (фото, видео)

Будут ли водителям выплачены компенсации за причиненный ущерб в КП "Киевтеплоэнерго" затруднились ответить.

"Уточняется информация",- прокомментировали нам на предприятии.

Видео: Святослав Avto Ua/Telegram

Реклама

ЧП произошло на проспекте Голосеевском, 3 – повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу.

Видео: Киев Оперативный/Telegram

Как позже нам сообщили в "Киевтеплоэнерго", повреждение магистральной теплосети на проспекте Голосеевском уже локализовано.

"Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовался поток и произошел провал асфальта. Повреждение обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Аварийная бригада Киевтеплоэнерго оперативно перекрыла подачу теплоносителя и начала ремонтные работы. Их завершат согласно графику", – сообщили в службе.

Видео: Киев Сейчас/Telegram

По их словам, поврежденный трубопровод эксплуатируется уже 43 года.

Ранее мы писали, что в Киеве 20 жилых домов и три детсада остались без горячей воды – возле станции метро "Черниговская" прорвало трубопровод.

Также во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. Поэтому было снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.