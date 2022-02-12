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Что делать киевлянам, если в квартире низкая температура воды: рассказываем

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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12 февраля, 18:56
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Причин снижения температуры воды, которая должна быть горячей, может быть несколько
В Киеве могут возникнуть проблемы с горячей водой.
В Киеве могут возникнуть проблемы с горячей водой. / Фото: Коллаж: Сегодня

У киевлян, пользующихся услугами централизованного снабжения горячей водой, могут возникнуть проблемы с низкой температурой.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что делать в такой ситуации.

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К кому обращаться

За снабжение горячей водой в дома киевлян отвечает КП "Киевтеплоэнерго". Если в квартире низкая температура горячей воды, и при этом на сайте и доске объявлений нет сообщения о плановых работах от "Киевтеплоэнерго", то не исключено, что работы проводятся внутри дома.

Поэтому в первую очередь нужно обращаться к балансодержателю (руководителя вашего ЖЭКа, главе ОСМД и т.п.).

Как доказать, что вода действительно не горячая

Если вы получили официальный ответ от вашего балансодержателя о надлежащем техническом состоянии внутридомовых сетей вы можете обратиться онлайн в ЦКС для написания заявления в КП "Киевтеплоэнерго", приобщив копию ответа от балансодержателя.

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Следует провести замер температуры воды именно в том месяце, за который потребитель желает произвести перерасчет. В случае неприбытия представителя исполнителя в установленный договором срок для проведения проверки количественных и/или качественных показателей или необоснованного отказа от подписания акта-претензии такой акт считается действительным, если его подписали не менее двух потребителей.

В акте-претензии обязательно должна быть указана температура и месяц, в котором производился замер. В случае наличия квартирного счетчика горячего водоснабжения – потребитель должен обязательно передать показания счетчика горячего водоснабжения за месяц, в котором произошел замер температуры.

Куда обращаться, если пропала вода

"Киевводоканал" всегда заранее предупреждает о плановых и аварийных работах сразу после их начала через сайт, Facebook и объявления на домах. Можно проверить онлайн, есть ли ваш адрес в списке временных отключений холодного водоснабжения или плановых отключениях.

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Если у вас нет воды без предупреждений, то не исключено, что работы производятся внутри дома, непосредственно на вашем стояке рабочими управляющей компании или ОСМД.

В таком случае киевлянам советуют придерживаться нескольких рекомендаций:

  • Попытайтесь слить воду в течение 5-10 минут.
  • Если ничего не изменилось, то позвоните в call-центр Киевводоканала по номеру (044) 202-02-02 или в аварийную службу по номерам 15-81 или (044) 200-73-01; оставьте заявку относительно сомнительного качества воды, указав Ф.И.О., адрес, контактный телефон и суть жалобы (изменение цвета и/или запаха).

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