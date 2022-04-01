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Чтобы избежать коллапса: киевлян призвали не игнорировать счета за электроэнергию

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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1 апреля, 14:28
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Киевлян призывают оплачивать счета за электроэнергию, ведь из-за войны энергетики всей страны работают на грани возможностей
Киевлян просят оплачивать счета за электроэнергию
Киевлян просят оплачивать счета за электроэнергию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Киевская городская государственная администрация призывает жителей столицы платить за электроэнергию, ведь от этого зависит работа столичных энергетиков, обеспечивающих электроснабжение в условиях войны

Об этом идет речь в сообщении на сайте КГГА.

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"Энергетики столицы не прекращают свою работу и призывают поддержать их оплатой услуг. Ведь от этого зависит возможность закупать материалы и горючее и оперативно устранять повреждения сетей, в частности, в результате обстрелов", – говорится в сообщении.

Киевлянам напоминают, что на время войны город отказался от рассылок бумажных платежек, тоже рассчитаться за свет горожане могут следующим образом:

  • в отделениях банков;
  • дистанционно, используя онлайн-сервисы своего электропоставщика;
  • на сервисах онлайн-банкинга;
  • за помощью других платежных систем (Portmone, iPaу).

Отметим, что ранее министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев по возможности рассчитываться за потребленную электроэнергию для обеспечения работы энергосистеме страны.

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В Украине расширили перечень учреждений для выдачи пенсий

Украинцы, которые вынуждены были выехать из родного города из-за войны, могут получить пенсии в любом отделении Сбербанка, даже если ранее социальные выплаты производились в отделения Укрпочты.

Как получить пенсию в Сбербанке вместо Укрпочты:

  • найти работающее отделение банка в городе, где вы находитесь;
  • зайти в банк с паспортом и справкой о присвоении идентификационного номера и пенсионным удостоверением (если есть).

Отмечается, что украинцы, которым пенсии начисляются на банковские карты, будут получать средства в банке безналичным перечислением.

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