Чтобы избежать коллапса: киевлян призвали не игнорировать счета за электроэнергию

Киевлян призывают оплачивать счета за электроэнергию, ведь из-за войны энергетики всей страны работают на грани возможностей

Киевлян просят оплачивать счета за электроэнергию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Киевская городская государственная администрация призывает жителей столицы платить за электроэнергию, ведь от этого зависит работа столичных энергетиков, обеспечивающих электроснабжение в условиях войны

Об этом идет речь в сообщении на сайте КГГА.

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"Энергетики столицы не прекращают свою работу и призывают поддержать их оплатой услуг. Ведь от этого зависит возможность закупать материалы и горючее и оперативно устранять повреждения сетей, в частности, в результате обстрелов", – говорится в сообщении.

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Киевлянам напоминают, что на время войны город отказался от рассылок бумажных платежек, тоже рассчитаться за свет горожане могут следующим образом:

в отделениях банков;

дистанционно, используя онлайн-сервисы своего электропоставщика;

на сервисах онлайн-банкинга;

за помощью других платежных систем (Portmone, iPaу).

Отметим, что ранее министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев по возможности рассчитываться за потребленную электроэнергию для обеспечения работы энергосистеме страны.

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В Украине расширили перечень учреждений для выдачи пенсий

Украинцы, которые вынуждены были выехать из родного города из-за войны, могут получить пенсии в любом отделении Сбербанка, даже если ранее социальные выплаты производились в отделения Укрпочты.

Как получить пенсию в Сбербанке вместо Укрпочты:

найти работающее отделение банка в городе, где вы находитесь;

зайти в банк с паспортом и справкой о присвоении идентификационного номера и пенсионным удостоверением (если есть).

Отмечается, что украинцы, которым пенсии начисляются на банковские карты, будут получать средства в банке безналичным перечислением.