Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Коммуналка

Дешевле не будет. Сколько жители Киева заплатят за коммуналку в декабре

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
30 ноября, 14:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Какие тарифы за коммунальные услуги установили для киевлян в декабре – подробности
Какие будут цены за коммуналку в Киеве
Какие будут цены за коммуналку в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 декабря украинцев ждут новые тарифы на коммуналку. И жителей столицы они не порадуют.

Сайт "Сегодня" собрал цены за все коммунальные услуги для киевлян.

Реклама

Газ

С 1 мая этого года украинцев перевели на годовые газовые контракты. Они будут действовать до 30 апреля 2022 года, и цены по ним могут только снижаться. Потребители с годовым контрактом будут получать газ по фиксированной цене 12 месяцев.

Как пишет "Газправда", в декабре сразу 36 газоснабжающих компаний установили цены ниже 8 грн за кубометр. По сравнению с ноябрем снизили ценники только четыре компании.

Какой будет цена на газ. Статистика "Газправды"

Самую низкую цену предложила компания Енерджи Трейд Груп (ETG.UA) – 7,799 грн за кубометр. Самый высокий ценник у Херсонской областной энергоснабжающей компании – 13,5 грн за кубометр.

Реклама

Вода

"Киевводоканалу" за воду киевлянам придется заплатить 25,38 грн (с НДС) за 1 м куб.:

  • 13,344 грн. (в т. с. НДС 2,224 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
  • 12,036 грн. (в т. ч. НДС 2,006 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Электричество

В Кабмине уточняют, что с 11 августа 2021 года украинцы платят за электроэнергию от 1,44 до 1,68 грн/кВт·ч с НДС.

Размер тарифа зависит от объема потребления: до 250 кВт/час или больше. Такие расценки будут и этой зимой. Они действуют до 30 апреля 2022 года.

Реклама

Горячая вода и отопление

В этом отопительном сезоне тарифы на тепло останутся на уровне прошлого года: 1654,41 грн с НДС за 1 Гкал тепла.

За горячую воду жителям квартир с полотенцесушителями придется заплатить 97,89 грн за кубометр, без полотенцесушителя – 90,54.

Вывоз мусора

По данным "Киевкомунсервиса", жителям многоэтажек, у которых работают мусоропроводы, придется заплатить больше, чем тем, у кого их нет. Этой зимой будут такие тарифы:

Сколько заплатим за вывоз мусора. Данные "Киевкомунсервиса"

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 125

заболело за неделю в Киeвe

+2%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

30 ноября 1991. Более 200 зарубежных журналистов прибыли в Киев для освещения Всеукраинского референдума и выборов президента...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять