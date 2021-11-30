Дешевле не будет. Сколько жители Киева заплатят за коммуналку в декабре

Какие тарифы за коммунальные услуги установили для киевлян в декабре – подробности

Какие будут цены за коммуналку в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 декабря украинцев ждут новые тарифы на коммуналку. И жителей столицы они не порадуют.

Сайт "Сегодня" собрал цены за все коммунальные услуги для киевлян.

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Газ

С 1 мая этого года украинцев перевели на годовые газовые контракты. Они будут действовать до 30 апреля 2022 года, и цены по ним могут только снижаться. Потребители с годовым контрактом будут получать газ по фиксированной цене 12 месяцев.

Как пишет "Газправда", в декабре сразу 36 газоснабжающих компаний установили цены ниже 8 грн за кубометр. По сравнению с ноябрем снизили ценники только четыре компании.

Какой будет цена на газ. Статистика "Газправды"

Самую низкую цену предложила компания Енерджи Трейд Груп (ETG.UA) – 7,799 грн за кубометр. Самый высокий ценник у Херсонской областной энергоснабжающей компании – 13,5 грн за кубометр.

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Вода

"Киевводоканалу" за воду киевлянам придется заплатить 25,38 грн (с НДС) за 1 м куб.:

13,344 грн. (в т. с. НДС 2,224 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

12,036 грн. (в т. ч. НДС 2,006 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Электричество

В Кабмине уточняют, что с 11 августа 2021 года украинцы платят за электроэнергию от 1,44 до 1,68 грн/кВт·ч с НДС.

Размер тарифа зависит от объема потребления: до 250 кВт/час или больше. Такие расценки будут и этой зимой. Они действуют до 30 апреля 2022 года.

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Горячая вода и отопление

В этом отопительном сезоне тарифы на тепло останутся на уровне прошлого года: 1654,41 грн с НДС за 1 Гкал тепла.

За горячую воду жителям квартир с полотенцесушителями придется заплатить 97,89 грн за кубометр, без полотенцесушителя – 90,54.

Вывоз мусора

По данным "Киевкомунсервиса", жителям многоэтажек, у которых работают мусоропроводы, придется заплатить больше, чем тем, у кого их нет. Этой зимой будут такие тарифы: