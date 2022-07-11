Фонтан до 9-го этажа: в Киеве мощно прорвало трубу (видео)

Во дворе жилого дома струя воды вымыла огромную яму

В Киеве на Оболони прорвало трубу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел очередной прорыв на теплотрассе во время проведения гидравлических испытаний. Прорвало теплотрассу во дворе жилого дома по улице Маршала Тимошенко, 11 в Оболонском районе. Тут образовался гигантский гейзер – струя воды долетала до верхних этажей дома, попадала в окна квартир и стены.

Как рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго", произошло повреждение магистрального трубопровода тепловой сети с утечкой теплоносителя наружу.

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"Повреждение произошло в ходе плановых испытаний тепловых сетей на гидравлическую плотность и механическую прочность. Сразу после сообщения об утечке теплоносителя оперативным персоналом КП "Киевтеплоэнерго" снижено давление в трубопроводе и отключен поврежденный участок. Повреждение локализовано и начата подготовка к ремонтным работам", – сообщили в КП "Киевтеплоэнерго".

Во дворе жилого дома образовался огромная яма, которую вымыло водой. По информации "Киевтеплоэнерго", поврежден трубопровод диаметром 300 миллиметров. Его ввели в эксплуатацию в 1974 году – он прослужил 48 лет. Поврежденный участок обещают быстро отремонтировать.

Ранее мы сообщали о прорыве теплотрассы в Голосеевском районе столице, недалеко от библиотеки имени Вернадского. Здесь образовалась гигантская воронка, прямо на тротуаре, а водой залило всю улицу.

Коммунальщики говорят, что испытания гидравлических сетей помогают выявить слабые места на подземных коммуникациях и отремонтировать их в теплый сезон, чтобы в зимнее время безопасно поставлять тепло в квартиры киевлян. В местах, где находятся старые и изношенные трубы – происходят аварии с выходом теплоносителя на поверхность. Увы, таких старых теплотрасс еще очень много в Киеве.