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Как киевлянам передать показатели счетчиков, не выходя из дома – шесть способов

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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26 января, 06:00
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Передавать показатели нужно каждый месяц, начиная с 5-го числа
В Киеве есть шесть способов передать показания счетчиков.
В Киеве есть шесть способов передать показания счетчиков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлянам нужно ежемесячно передавать показания квартирных счетчиков для оплаты коммунальных услуг. Для этого есть шесть удобных способов.

Новости "Сегодня" рассказывают, как сделать это через Центр коммунального сервиса.

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Показания квартирных счетчиков следует передавать с 5-го числа до последнего дня текущего месяца.

Способы передачи показаний:

  • через личный кабинет ЦКС;
  • по телефону call-центра – (044) 247-40-40;
  • по 10 дополнительным стационарным номерам (для тех потребителей, чьи телефоны по техническим причинам невозможно перевести в тоновый режим): (044) 591-16-26, (044) 591-21-12, (044) 591-21-25, ( 044) 591-21-28, (044) 591-16-41, (044) 591-21-15, (044) 591-16-21, (044) 591-16-24, (044) 591-16-29, (044) 591-56-02;
  • по бесплатной телефонной линии для передачи показаний с мобильного: 0 800 404-407. Линия работает в будние дни с 9:00 до 18:00;
  • через ящики для передачи показаний, размещенных при входе в сервисные центры: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services;
  • в мобильном приложении "Коммуналка", скачать которое можно в App Store и Google Play.

Следует помнить, если в квартире установлен бойлер, для получения корректных начислений также нужно ежемесячно передавать показания счетчиков горячей воды, даже если они неизменны.

Как передать показания счетчиков через личный кабинет ЦКС

Для этого жителям столицы необходимо:

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  • авторизироваться в системе, добавить объект или войти в существующую учетную запись;
  • открыть адрес и прокрутить до последней строки;
  • нажать на кнопку "Внести показания счетчиков";
  • ввести текущие значения и нажать кнопку "Отправить данные".

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