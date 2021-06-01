Как передать показания за воду, если на сайте "Киевводоканала" сбой

Как передать показания онлайн за воду. Фото: remoo.ru

Киевляне возмущены работой сайта "Киевводоканала". Данные со счетчиков через сайт не передаются, соответственно тем, кто не передал до конца месяца, считают по среднему тарифу.

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В "Киевводоканале" утверждают, что у них не было сбоев в работе сайта. Однако, люди не смогли передать показания в последний день месяца.

"Первые месяцы насчитывают по средним показателям, а дальше по общедомовым", - отвечают на жалобы горожан.

В службе отмечают, что передавать показания можно уже с 11 числа каждого месяца – тогда точно нет перегрузки сервисов.

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Желательно передавать показания после оплаты предыдущего платежа.

Ранее мы писали, когда и как передавать показания счетчика газа.

Напомним, предельная цена на газ 6,99 грн за кубометр устанавливается только с 1 февраля. Соответственно, платежки со сниженным тарифом люди получат только в марте, а в феврале за январь придется заплатить более крупные суммы.