Как платить за воду, если вовремя не заменили счетчик: что нужно знать киевлянам

Без счетчиков стоимость водоснабжения начисляется по средним нормативам потребления на каждого человека, живущего в квартире

Платить за воду без счетчиков невыгодно. / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителям Киева каждые четыре года нужно проходить поверку счетчиков водоснабжения. Это можно сделать только трижды, а затем их следует заменять.

Сайт "Сегодня" рассказывает, для чего производят поверку счетчиков и что будет, если вовремя их не заменить.

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Что такое поверка счетчиков

Это процедура для определения корректности работы счетчиков. Согласно нормативным актам, украинцы должны ее проходить раз в 4 года. Один счетчик разрешается поверять не больше трех раз. То есть, через 12 лет прибор нужно заменить. Как правило, именно на этот срок производители водомеров дают гарантию.

Однако в Киеве из-за чрезмерной жесткости воды счетчики могут изнашиваться уже через четыре года. Потому их могут заменять и раньше.

Что будет, если вовремя не заменить счетчики

В таком случае оплата за водоснабжение будет начисляться по средним нормативам потребления. Такой вариант, как правило, невыгоден.

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Платежки за воду по средним нормативам потребления начислят уже с 1 числа следующего месяца после того, как счетчик не прошел плановую проверку.

Снова оплачивать воду по показаниям счетчика можно будет только после его замены. Важно, что прибор нужно поставить на учет в Киевводоканале.

Какие платежки будут без счетчиков

В Киеве установлены следующие нормы потребления при отсутствии у потребителей квартирных счетчиков и общедомового счетчика:

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горячей воды – 3 куб. м на человека,

холодной воды 4,5 куб. м на человека.

На сегодняшний день, за один кубометр холодной воды в Киеве нужно заплатить 30,40 гривен. То есть за холодную воду без счетчиков придет платежка – 136,8 гривен за каждого человека, живущего в квартире или доме.

Стоимость кубометра горячей воды в столице – более 90 гривен. То есть будет начисляться больше 270 гривен за одного человека.

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