Как заменить или заказать поверку счетчиков в Киеве – инструкция и цены

В Киеве можно заменить, установить или произвести поверку счетчиков воды и тепла через Центр коммунального сервиса.
Сайт "Сегодня" рассказывает, как это сделать.
Цены
Счетчики воды (ХВП, ГВС):
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- Поверка (стоимость колеблется от 350 до 550 грн),
- Первичная установка (от 700 до 1520 грн),
- Замена (от 400 до 940 грн.).
Многотарифные счетчики воды:
- Поверка (от 1170 до 1470 грн),
- Первичная установка (700 грн),
- Замена (400грн).
Счетчик тепла:
- Поверка (от 1000 до 2300 грн),
- Первичная установка (от 6200 до 7800 грн),
- Замена (от 3680 до 7800 грн),
- Ремонт (от 550 до 750 грн.).
Воспользоваться услугой можно в несколько способов.
Онлайн
Онлайн-заявку можно оставить по ссылке https://zruchnotut.com/. Далее нужно нажать на "Заказать здесь". Потом выбрать услугу из списка.
Затем нужно ввести все необходимые данные о пользователе и отправить заявку.
По телефону
Для того, чтобы произвести поверку, замену или установку счетчика, следует обратиться за одним из телефонов:
- (073) 233-23-04,
- (044) 233-23-04.
Оффлайн
Обратиться можно в один из сервисных центров, которые есть в каждом районе столицы по адресам:
Голосеевский
- 03028, г. Киев, просп. Науки, 11
- 03187,м. Киев, ул. Академика Заболотного, 20А
Деснянский
- 02097, г. Киев, ул. Радунская, 18
- 02217, г. Киев, просп. В. Маяковского, 26
Днепровский
- 02192, г. Киев, ул. Миропольская, 13
Оболонский
- 04213, г. Киев, просп. Героев Сталинграда, 57
Подольский
- 04215, г. Киев, просп. Георгия Гонгаде, 20Е
Печерский
- 01021,м. Киев, Кловский спуск, 24
Святошинский
- 03142, г. Киев, бул. Вернадского, 63-А
- 03148, г. Киев, ул. Якуба Коласа, 15-б
Соломенский
- 03126, г. Киев, ул. Донца, 21-Б
Шевченковский
- 03057, г. Киев, ул. Довженко, 10
- 03190, г. Киев, ул. Эстонская, 5.
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