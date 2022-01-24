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Как заменить или заказать поверку счетчиков в Киеве – инструкция и цены

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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24 января, 11:40
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Сделать это можно даже не выходя из дома, воспользовавшись услугами ЦКС
В Киеве упростили процедуру заказа услуг по счетчикам.
В Киеве упростили процедуру заказа услуг по счетчикам. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве можно заменить, установить или произвести поверку счетчиков воды и тепла через Центр коммунального сервиса.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как это сделать.

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Цены

Счетчики воды (ХВП, ГВС):

  • Поверка (стоимость колеблется от 350 до 550 грн),
  • Первичная установка (от 700 до 1520 грн),
  • Замена (от 400 до 940 грн.).

Многотарифные счетчики воды:

  • Поверка (от 1170 до 1470 грн),
  • Первичная установка (700 грн),
  • Замена (400грн).

Счетчик тепла:

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  • Поверка (от 1000 до 2300 грн),
  • Первичная установка (от 6200 до 7800 грн),
  • Замена (от 3680 до 7800 грн),
  • Ремонт (от 550 до 750 грн.).

Воспользоваться услугой можно в несколько способов.

Онлайн

Онлайн-заявку можно оставить по ссылке https://zruchnotut.com/. Далее нужно нажать на "Заказать здесь". Потом выбрать услугу из списка.

Затем нужно ввести все необходимые данные о пользователе и отправить заявку.

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По телефону

Для того, чтобы произвести поверку, замену или установку счетчика, следует обратиться за одним из телефонов:

  • (073) 233-23-04,
  • (044) 233-23-04.

Оффлайн

Обратиться можно в один из сервисных центров, которые есть в каждом районе столицы по адресам:

Голосеевский

  • 03028, г. Киев, просп. Науки, 11
  • 03187,м. Киев, ул. Академика Заболотного, 20А

Деснянский

  • 02097, г. Киев, ул. Радунская, 18
  • 02217, г. Киев, просп. В. Маяковского, 26

Днепровский

  • 02192, г. Киев, ул. Миропольская, 13

Оболонский

  • 04213, г. Киев, просп. Героев Сталинграда, 57

Подольский

  • 04215, г. Киев, просп. Георгия Гонгаде, 20Е

Печерский

  • 01021,м. Киев, Кловский спуск, 24

Святошинский

  • 03142, г. Киев, бул. Вернадского, 63-А
  • 03148, г. Киев, ул. Якуба Коласа, 15-б

Соломенский

  • 03126, г. Киев, ул. Донца, 21-Б

Шевченковский

  • 03057, г. Киев, ул. Довженко, 10
  • 03190, г. Киев, ул. Эстонская, 5.

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