Киевляне могут выбрать YASNO своим поставщиком газа

Для жителей столицы, которые заключат соглашение с YASNO, цена на газ в декабре составит 6,49 грн за куб. м

Теперь киевляне могут заказать природный газ у поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO (ООО "Киевские энергетические услуги").

Чтобы получать газ от YASNO уже с 10 декабря 2020 года, на сайте kyiv.yasno.com.ua/gas достаточно заполнить электронное заявление-присоединение к договору поставки газа и добавить фото нескольких документов, указанных в заявлении.

Подать заявление-присоединение вместе с фото документов также можно через Viber, пользуясь подсказками чат-бота Yasno-online.

Для жителей столицы, которые заключат соглашение с YASNO, цена на газ в декабре составит 6,49 грн/м3.

"Иметь единого поставщика как электроэнергии, так и газа – удобно и выгодно. Рассчитываться за оба вида энергоресурсов можно в едином Личном кабинете на сайте yasno.com.ua без дополнительных комиссий, а также получать скидки на энергоэффективные товары и услуги", – рассказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

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