Киевляне останутся без воды 8 ноября: список улиц

Это связано с проведением плановых ремонтных работ

В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 8 ноября, в Киеве на нескольких улицах отключат водоснабжение. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевводоканал".

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Где не будет воды?

8 ноября воды в столице не будет по следующим адресам:

улица Борщаговская, 10, 10А, 12;

проспект Победы, 23А, 11.

Важно добавить, что водоснабжение отключат с 19:00 8 ноября до 07:30 9 ноября.

В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"

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В Киеве на Большой Окружной дороге повреждение водопровода

В Киеве на Большой Кольцевой дороге коммунальщики ликвидируют повреждения водопроводной сети. На многих жилых массивах снизили давление в водопроводе. Однако питьевую воду можно набрать в специальных автоцистернах.

Снижено давление во внешних водопроводных сетях на жилых массивах:

Никольская Борщаговка,

Южная Борщаговка,

Теремки-1,

Теремки-2,

Феофания,

Голосеев,

Батыева Гора,

Железнодорожный массив,

Александровская Слободка,

Соломенка,

Первомайск,

Чоколовка,

Отрадный.

Где набрать воды

Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам:

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ул. Зодчих, 60, 60-А;

ул. Якуба Коласа, 14;

бульв. Кольцова, 17;

ул. Игната Юры, 1/11;

ул. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).

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