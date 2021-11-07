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Киевляне останутся без воды 8 ноября: список улиц

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
7 ноября, 15:05
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Это связано с проведением плановых ремонтных работ
В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 8 ноября, в Киеве на нескольких улицах отключат водоснабжение. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевводоканал".

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Где не будет воды?

8 ноября воды в столице не будет по следующим адресам:

  • улица Борщаговская, 10, 10А, 12;
  • проспект Победы, 23А, 11.

Важно добавить, что водоснабжение отключат с 19:00 8 ноября до 07:30 9 ноября.

В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"

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В Киеве на Большой Окружной дороге повреждение водопровода

В Киеве на Большой Кольцевой дороге коммунальщики ликвидируют повреждения водопроводной сети. На многих жилых массивах снизили давление в водопроводе. Однако питьевую воду можно набрать в специальных автоцистернах.

Снижено давление во внешних водопроводных сетях на жилых массивах:

  • Никольская Борщаговка,
  • Южная Борщаговка,
  • Теремки-1,
  • Теремки-2,
  • Феофания,
  • Голосеев,
  • Батыева Гора,
  • Железнодорожный массив,
  • Александровская Слободка,
  • Соломенка,
  • Первомайск,
  • Чоколовка,
  • Отрадный.

Где набрать воды

Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам:

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  • ул. Зодчих, 60, 60-А;
  • ул. Якуба Коласа, 14;
  • бульв. Кольцова, 17;
  • ул. Игната Юры, 1/11;
  • ул. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).

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