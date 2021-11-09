Киевляне останутся без воды на несколько дней: список улиц

В Киеве 9 и 10 ноября в нескольких районах отключат водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Где не будет воды?
9 ноября с 20:00 до 07:00 10 ноября не будет водоснабжения:
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- на улице Преображенская № 21, 23, 23В и 25
- на улице Барки 20/6, 22/9, 8, 17, 5, 10-20
В среду, 10 ноября, воду отключат:
- на улице Старонаводницкой №10, 40,47, 59
- на бульваре Дружбы народов №33А
- на улице Мичурина №56, 68, 70
Напомним, 13 января 2020 году возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.
Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.