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Мы проверили информацию о закрытии отдельных станций в локдаун. Киевское метро будет работать без изменений

8 января, 14:23

Александр Марущак , Ольга Литвин

Заместитель начальника метрополитена рассказала редакции "Сегодня", какие могут ввести ограничения

Киевское метро на период общенационального карантина с 8 по 24 января будет работать в обычном режиме, однако возможно введение определенных ограничений.

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Об этом написала прес-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

Редакция "Сегодня" уточнила у заместителя начальника метрополитена Натальи Макогон, какие могут быть ограничения.

"Столичное метро будет работать в обычном режиме. Сотрудники могут ограничивать вход на некоторые станции только во время скопления людей. Тогда будут оставлять открытыми две двери вместо трех, чтобы пассажиры могли свободно перемещаться по вестибюлю и перрону, соблюдая карантинные правила", – сообщила она.

Напомним, во время локдауна в Киеве может измениться работа общественного транспорта.

Кроме того, городская власть призывает киевлян пользоваться общественным транспортом только по необходимости.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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Киев работа метро локдаун
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