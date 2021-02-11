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Коммунальщики вывезли из Киева почти 4 тысячи тонн снега

11 февраля, 09:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ночью работало 418 единиц спецтехники

Дорожные службы продолжают очищать город от снега – за последние сутки было вывезено 3953 тонны. Ночью работало 418 единиц спецтехники.

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Об этом сообщают в КК Киевавтодор.

Дорожники несколько дней активно вывозят снег с улиц, площадей и тротуаров города.

"В течение дня прогнозируют значительные осадки. По оценкам метеорологов, снегопад без остановки продлится до вечера субботы. Просим не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог", – говорится в сообщении.

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Остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы очищал 251 работник коммунальных служб.

Ранее мы писали, какие ограничения ввели в Киеве из-за непогоды.

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Киев снег снегопад непогода тротуары погода в Киеве

Источник: Сегодня

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