Лето закончилось. Киевские коммунальщики готовятся к зиме

В Киеве 80% спецтехники уже полностью готовы к работе в зимний период.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, 439 единиц спецтехники с 544 готовы к работе. Остальные 20% техники еще используют в дорожно-строительных работах.

По словам заместителя председателя КГГА Александра Густелева, уже с 15 октября часть снегоуборочной техники перейдет на круглосуточное дежурство. А с 1 ноября вся зимняя спецтехника и механизмы будут дежурить в круглосуточном режиме.

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В КГГА отметили, что благодаря прошлогодней теплой зиме столица значительно сэкономила на посыпочных материалах, поэтому соль и песок почти не закупались. Сейчас для обработки дорог в наличии 45,9 тысячи тонн соли и 33, 8 тысячи тонн песка.

Напомним, что пять специализированных дорожных метеостанций были установлены на въездах в столицу.

В Киеве появился новый перехватывающий паркинг на "Героев Днепра". Это не первый паркинг, который появился в столице.

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