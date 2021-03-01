На улице Милославской частично ограничат движение транспорта до 1 ноября

В Киеве с 3 марта до 1 ноября частично ограничат движение транспорта на улице Милославской.

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Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

Так, здесь начинается капитальный ремонт.

"Капитальный ремонт планируется завершить до конца дорожно-ремонтного сезона. Основную часть работ выполнят до конца лета", - говорится в сообщении.

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Работы будут выполнять на участке от улицы Радунской (вместе с кольцевой развязкой) до улицы Оноре де Бальзака.

Ранее мы писали, что на Индустриальном путепроводе в столице частично ограничат движение транспорта и пешеходов.

Напомним, что правительство поддержало запрос Минздрава о сокращении расходов на ремонт дорог и передаче денег на борьбу с коронавирусом.

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