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Невозможно заплатить за тепло. Что происходит с сервисом "Киевтеплоэнерго"

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
8 декабря, 19:12
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На сайте, как оказалось, ежемесячно проводятся профилактические работы на сервисе – выгружаются и загружаются данные
На сайте "Киевтеплоэнерго" произошел сбой
На сайте "Киевтеплоэнерго" произошел сбой / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые киевляне сегодня не смогли зайти в свой личный кабинет на Киевтеплоэнерго. Люди жалуются, что нельзя посмотреть счета за горячую воду/отопление, подать показания счетчиков, оплатить за услуги. На странице появляется сообщение, что сервис временно не работает. Сайт "Сегодня" выяснил, с чем связаны эти проблемы.

Как сообщили нам в КП "Киевтеплоэнерго", у них проводятся регламентные работы.

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"Человек зашел на сайт как раз тогда, когда там проводились регламентные работы. У нас ежемесячно проводятся профилактические работы на сервисе – выгружаются и загружаются данные. Страшного ничего не произошло. Если есть острая необходимость, то пользователи могут воспользоваться кабинетом Центра коммунального сервиса", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго".

Киевляне сегодня не смогли зайти в свой личный кабинет на
Киевляне сегодня не смогли зайти в свой личный кабинет на "Киевтеплоэнерго"

Регламентные работы только начались. Они могут продолжаться час-два или больше.

"Как правило, такие работы надолго не затягиваются. Люди внесли свои показания до конца месяца и нам их нужно обработать. А сейчас их выгружают. Это может занять час, два, может до конца дня. Но это точно не будет несколько дней", – добавляют в "Киевтеплоэнерго".

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