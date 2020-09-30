Новое мошенничество: аферисты под видом сотрудников "Киевгаза" проникают в квартиры (видео)

Злоумышленники даже показывают удостоверения. Эксперты по безопасности рассказали, как проверить подлинность

Проверку состояния газовых труб в жилых домах украинцев устраивают мошенники. Они выдают себя за представителей компании "Киевгаз". И для правдоподобности даже подделывают удостоверения. А все для того, чтобы попасть в квартиры доверчивых жильцов и украсть ценные вещи. Все подробности мошеннической схемы читайте дальше.

Реклама

Киевлянка Людмила попалась на крючок мошенников.

"Пока искала документы, наверное, прошло минут пятнадцать. Прихожу обратно, а коммунальщиков и след простыл. Смотрю, а у меня шкатулка открыта. Забрали все. Драгоценности, золото", – рассказывает она.

Ее соседка Елена тоже поверила в плановую проверку, которую инициировали лжегазовики. Пока искала технический паспорт на квартиру, гости украли сумку:

"Хорошую сумку. Ну и денег немного – 200 гривен. Телефон хороший был, сын подарил. Ну, не будет у меня уже такого никогда, и и сумки не будет".

В "Киевгазе" говорят, что никаких проверок не устраивали. А если и проводят инспекцию – предупреждают заранее.

"Срочные работы – только в наступлении аварийной ситуации, если для этого есть необходимость. Обычно заранее связываются с абонентом путем размещения объявлений. Каждый представитель компании ПАО "Киевгаз" одет в фирменную одежду и имеет при себе удостоверение. Удостоверено данное удостоверение печатью и подписью председателя правления", – отмечает Дмитрий Давыденко главный инженер УЕГГ №1 АО "Киевгаз".

Но верить одному лишь удостоверению представителя киберексперты не советуют.

"Человек, который совершенно точно не знает как выглядит реальный документ, не сможет отличить подлинник от фальшивки", – говорит Наталья Бугаева експерт по психологической кибербезопасности.

Реклама

Поэтому, даже если видите удостоверение – не торопитесь пускать незнакомца в квартиру, а сначала позвоните в предприятие.

"Необходимо узнать, ходят ли представители по домам, какие у них фамилии. И только после этого можно иметь с ними дело", – убеждает эксперт.

Но даже если проверка не "липовая", не оставляйте гостей наедине в комнате.

Кем только не прикидываются злоумышленники в Украине. Так ранее мы писали о том, что мошенники выдают себя за инспекторов Гоструда и вымогают деньги у предпринимателей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама