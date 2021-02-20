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Почти 200 домов на Теремках останутся без горячей воды и отопления

20 февраля, 12:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Аварийщики будут работать в экстренном режиме

Сегодня в Киеве будут ремонтировать поврежденный трубопровод и временно отключат отопление и горячую воду в 172 жилых домах микрорайона "Теремки".

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Речь идет об участке трубопровода по адресу: проспект Голосеевский, 93, который эксплуатируется 43 года (с 1978 года).

В службе уверяют, что аварийщики будут работать в экстренном режиме в течение суток и привлекут к ликвидации повреждения до 10 единиц спецтехники и около 25 человек персонала.

В связи с ремонтом временно будет отключено централизованное отопление и горячее водоснабжение в 172 жилых домах в микрорайоне "Теремки".

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Ранее мы писали, как оформить перерасчет за отопление, если дома холодно.

Напомним, газ для тепловиков в Украине подорожал на 20%, но тарифы на отопление и горячую воду для конечных потребителей пока останутся прежними.

Также ранее мы писали о поломке на трубопроводе около Киево-Печерской Лавры, тогда без отопления осталось много домов. Смотрите видео:

Видео: Сегодня

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Киев Теремки отопление ремонт трубопровод

Источник: Сегодня

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