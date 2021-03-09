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Припаркованные авто на Аллее Героев Небесной Сотни теперь будут эвакуировать

9 марта, 13:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Установили дорожные знаки, которые предупреждают о запрете остановки

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни установлены дорожные знаки 3.34 "остановка запрещена" с табличками "эвакуация", чтобы исключить случаи незаконной остановки и стоянки транспортных средств.

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Об этом сообщает Киевская платформа эвакуации в Telegram.

Так, всего было установлено 10 знаков 3.34 и 14 табличек.

"Соответствующая схема ОДД разработана и реализована по поручению Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что на улице Академика Лебедева, перед входом в парк Феофания, киевляне заметили необычные дорожные знаки. По дороге к центральному входу пешеходы и водители видят слово "аборт" перечеркнутое красным, а с обратной стороны знака нарисована многодетная семья.

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Киев эвакуация дорожные знаки аллея героев

Источник: Сегодня

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