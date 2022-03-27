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Работают под вой сирен. Как в Киеве ремонтируют взорванные оккупантами теплосети

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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27 марта, 06:00
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Сотрудники "Киевтеплоэнерго" рискуют своей жизнью, чтобы дома киевлян были с теплом
Слесарь Евгений Тимошенко рискуя жизнью ремонтирует поврежденные ракетами теплосети Киева / коллаж "Сегодня"
Слесарь Евгений Тимошенко рискуя жизнью ремонтирует поврежденные ракетами теплосети Киева / коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают без разбора обстреливать Киев. Ракеты и снаряды попадают в жилые дома, школы, детские садики. Из-за регулярных обстрелов разрушаются городские коммуникации и теплотрассы, а десятки жилых домов остаются без тепла.

Ремонтные бригады "Киевтеплоэнерго" оперативно выезжают на устранение таких аварий. Рабочие под обстрелами устраняют повреждения.

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Сайт "Сегодня" пообщался со слесарем по ремонту тепловых сетей аварийного восстановительного участка №3 Нивки КП "Киевтеплоэнерго" Евгением Тимошенко.

Слесарь Евгений Тимошенко: "Каждый должен делать то, что он умеет. Только так мы приблизим наш день Победы"/ фото КП "Киевтеплоэнерго"
Слесарь Евгений Тимошенко: "Каждый должен делать то, что он умеет. Только так мы приблизим наш день Победы"/ фото КП "Киевтеплоэнерго"

Мужчине 41 год. Он работает в коммунальном предприятии с 2008 года. Говорит, что спустя месяц Киев очень изменился. На улицах стало намного меньше людей. Особенно неспокойно на правом берегу столицы, который часто обстреливают оккупанты. На работу ездит на общественном транспорте или на развозке, которая забирает рабочих в условленном месте.

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Варвары уничтожают жилые дома

Говорит, что просто страшно смотреть на то, что творят с Киевом оккупанты. Больше всего нашего собеседника впечатлил обстрел жилого квартала на улице Мостицкой. Взрывом был разрушен торец жилого дома, только остались голые квартиры с мебелью внутри. А в четырех домах по соседству взрывной волной выбило все окна и двери.

Российские оккупанты обстреливают ракетами жилые дома Киева
Российские оккупанты обстреливают ракетами жилые дома Киева

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"На это страшно смотреть. Люди вышли из подвалов, а их дома просто нет. Им некуда идти. От этого очень больно и горько. Я работал на ликвидации аварии на Проспекте Свободы. Там вражеский боеприпас попал в нашу теплотрассу. Мы устраняли аварию – отключали отопление и горячую воду. Пришлось раскапывать трубу, чтобы возобновить подачу теплоносителя в жилые дома. 23 дома стояли без тепла. Мы запустили подачу теплоносителя в 20 домов. Без тепла остались два дома и детский садик, которые сильно пострадали от бомбежки. То, что мы видим – это настоящее зверство, которому нет никакого оправдания", – рассказывает сайту "Сегодня" Евгений Тимошенко.

Находят в земле части ракет

Евгений добавляет, что даже во время нашего разговора он с коллегами раскапывает очередную поврежденную после попадания снаряда теплотрассу. На месте работают представители полиции и территориальной обороны. Ремонтники приступают к работам только после получения специального допуска.

Ремонтные бригады стараются максимально быстро ликвидировать повреждение теплотрассы / фото КП "Киевтеплоэнерго"
Ремонтные бригады стараются максимально быстро ликвидировать повреждение теплотрассы / фото КП "Киевтеплоэнерго"

"В земле находим части российских ракет, которые образовывают глубокие воронки. Расчищаем землю при помощи экскаватора. Когда части ракет убирают, мы тут же приступаем к ремонту", – поясняет слесарь.

Забывают о сигнале тревоги

Слесарь говорит, что с коллегами готов помогать пострадавшим людям, но когда они приезжают на место, то там уже работают сотрудники ГСЧС и скорой помощи. Пострадавших и раненых людей вывозят с места обстрела.

"Прежде всего перекрываем подачу горячей воды и отопления, чтобы не было утечки. После этого оцениваем масштабы повреждения. Если есть хоть малейшая возможность, то приступаем к ремонтным работам. Трудиться приходится под звуки воздушной тревоги. Иногда она звучит по нескольку раз на день, поэтому работу продолжаем невзирая на вой сирен, чтобы максимально быстро возобновить подачу тепла в жилые дома", – рассказывает Евгений Тимошенко.

Во время ракетных ударов разрушаются жилые дома и подземные коммуникации / фото КП "Киевтеплоэнерго"
Во время ракетных ударов разрушаются жилые дома и подземные коммуникации / фото КП "Киевтеплоэнерго"

Люди не должны мерзнуть

Рабочие выезжают на ликвидацию повреждений в обычной спецовке, как и в мирное время. У них нет ни касок, ни бронежилетов.

"Конечно страшно. Все люди боятся попасть под обстрел. Но свою работу нам нужно выполнять. Кто-то работает на передовой, кто-то охраняет склад, а кто-то должен ремонтировать прорывы на теплотрассе. Тут нет никакого героизма – это наша работа, чтобы у людей было в квартирах тепло и горячая вода", – поясняет нам слесарь.

Сотрудники "Киевтеплоэнерго" говорят, что спустя месяц войны у них выработалось какое-то особое состояние, когда уже не страшит сигнал тревоги.

После окончания войны Евгений планирует помогать отстраивать разрушенные дома
После окончания войны Евгений планирует помогать отстраивать разрушенные дома

"У каждого из нас есть семья, дети. Мы прекрасно понимаем, как это трудно оставаться в холодной квартире без тепла и воды. Это главный движущий стимул – людям в это тяжелое время нужно помогать. Каждый должен делать то, что он умеет. Только так мы приблизим наш день Победы. Я умею ремонтировать теплотрассу и делаю это. А если нужно будет идти воевать – конечно же, пойду. Другого выхода у нас нет", – поясняет Евгений Тимошенко.

После победы – обниму родных

Рабочие говорят, что не носят с собой талисманов, не верят в приметы. Верят в собственные силы и судьбу, а в кармане только телефон и паспорт, чтобы предъявить на блокпосту.

Ремонтники выезжают на ремонт теплотрассы без касок и бронежилетов. Главная задача – дать людям тепло
Ремонтники выезжают на ремонт теплотрассы без касок и бронежилетов. Главная задача – дать людям тепло

"Когда закончится война – это станет самым счастливым днем для миллионов украинцев. Я верю, что такой день наступит и мы его отпразднуем. Первым делом обниму своих родных. А дальше – будем работать, восстанавливать все разрушенное врагом. А сейчас для нас главное, чтобы были живы и здоровы все родные и коллеги. С этого начинается наш каждый день в Киеве", – делится планами мужчина.

Ранее мы писали:

Коммунальщики, несмотря на обстрелы, украшают Киев

Месяц под бомбами. Как киевляне спасаются от ракетных ударов на станциях метро

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