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"Сбивают сосульки вместе с кондиционерами". В Киеве не только коммунальщики, но и альпинисты воюют со льдом

17 февраля, 21:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Спасательная служба едва успевает выполнять все заказы

Коммунальщики, спасатели и даже ... альпинисты. В столице сбивают сосульки, которые свисают с каждого здания. Кое-где длина ледяных шпилей достигает нескольких метров. Поэтому падение такой ледовой глыбы может травмировать или даже убить, рассказывает корреспондент "Сегодня" Марина Барба.

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Чтобы ледовые и снежные глыбы не наделали беды, коммунальщики с утра на ногах. Точнее, на крышах.

Не только кровельщики, но и альпинисты воюют с сосульками. Вооружившись специальным снаряжением и страховкой, освобождают здание от ледяной опасности.

Видео: Сегодня

Спасательная служба едва успевает выполнять все заказы, которые получает от детсадов, школ и больниц.

"Мы работаем весь световой день, пока можно проводить высотные работы, но заявок у нас очень много. И с каждым днем ​​они все добавляются и добавляются", – говорит командир Коммунальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Пихало.

Однако некоторым так и хочется испытать удачу.

"Да нет, я ничего не боюсь", – говорят прохожие.

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И припаркованные под ограждением машины – не только риск, что сосульки упадут на них. Повредить автомобиль не хотят и коммунальщики, поэтому обходят такие дома.

Впрочем, жалобы есть на коммунальщиков.

"Сбивают сосульки вместе с ... кондиционерами", – пишут пользователи соцсетей и добавляют фото разбитых устройств.

И если своей вины коммунальщики не признают, юристы советуют обращаться в суд, но перед тем необходимо собрать доказательства. Фото, видео или свидетельства очевидцев.

Напомним, два человека в Киеве пострадали от падения льда.

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Также мы публиковали, что ледяная глыба упала с крыши во Львове – травмировалась 20-летняя девушка.

Видео: Сегодня

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Киев снег коммунальные услуги лед сосулька

Источник: Сегодня

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