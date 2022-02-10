Сколько нужно откладывать, чтобы купить квартиру в Киеве: разбираемся

Приобретение собственного жилья в Киеве для многих кажется совсем нереальным. Однако не стоит забывать о том, что каждая среднестатистическая семья со стабильным доходом может позволить себе покупку квартиры, сэкономив на нее из своей зарплаты.
О том, как правильно накапливать средства и сколько времени на это может уйти – в материале сайта "Сегодня".
Сколько стоят квартиры
Недвижимость в Киеве остается самой дорогой по сравнению с другими городами Украины.
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По данным аналитики OLX Недвижимости, средняя цена однокомнатной квартиры в столице составляет около 54 600 долларов. Двухкомнатную квартиру можно купить за свыше 75 тысяч долларов, цена трехкомнатной в среднем – 110 тысяч долларов.
В то же время, стоит помнить, что на вторичном рынке можно найти и более дешевые варианты, порой на 10-15 тысяч долларов. Однако нужно быть готовым отдать внушительную сумму за ремонт. Это может быть еще до 10 тысяч долларов.
Как долго нужно собирать деньги
Все зависит от того, какая у вас зарплата и откладывает ли с вами средства муж или жена. В среднем зарплаты в Киеве колеблются на уровне 15–20 тысяч гривен.
Откладывая по 300 долларов с каждой зарплаты, за год можно сэкономить 3600, а чтобы собрать 50 тысяч долларов придется подождать около 14 лет. Если же отложи на собственное жилье вместе с мужем или женой, этот срок может сократиться вдвое – до 7 лет.
Следует понимать, что уровень зарплаты может снижаться или увеличиваться в течение этого времени, что может повлиять на планирование. Однако, если поставить цель экономить определенную сумму ежемесячно, то время пролетит быстро, а желаемое жилье станет реальностью.
Советы для эффективного сбережения
- Следует отказаться от губительных привычек, например от курения. В среднем на покупку сигарет в год уходит около 20 тысяч грн, то есть более 700 долларов. И если 50 гривен в день на пачку сигарет – почти незаметная сумма, то откладывая ее каждый день, в конце года можно получить приятный бонус.
- Отказаться от импульсивных расходов, составляющих значительную часть месячного бюджета. Не тратить деньги на ненужные мелочи, а в магазин ходить исключительно со списком того, что нужно купить. По статистике, это может позволить сэкономить еще около 25 тысяч гривен в год – почти 900 долларов.
- Забыть о посещении клубов и ресторанов, заменив такой вид проведения досуга пребыванием вместе со своими друзьями дома или на природе.
- По возможности отказаться от использования автомобиля. Ведь через неделю на топливо может уходить месячная норма тех денег, которые вы потратили бы на общественный транспорт.
- Если вы ведете здоровый образ жизни, то вместо платного спортзала можно организовать тренировки на свежем воздухе. В противном случае дешевле будет оплатить сразу годовой абонемент, чем покупать каждое занятие в отдельности.
- По возможности отказаться от съемного жилья и пожить у родителей или родственников.
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