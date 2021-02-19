Следом за морозами – потоп: готов ли Кличко опять спасать столицу

После обильных снегопадов и морозов синоптики обещают в Киеве потепление. Уже в ближайшие дни в столице будет держаться плюсовая температура. Очевидно, что все снежные горы у обочин начнут таять, а улицы и низины будут заполняться талой водой.

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Сайт "Сегодня" поинтересовался у городских властей, стоит ли опасаться большого паводка и подтоплений. И как коммунальные службы собираются спасать город.

Сколько выпало снега

По официальным данным, в Киеве за весь период февральского снегопада выпало около 30 сантиметров снега. В то же время, по подсчетам аналитико-исследовательского центра "Института города", в Киеве выпало 84 миллиона тонн снега, а высота снежного покрова достигала 55-57 сантиметров.

Чистят решетки

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" нас заверили, что уже готовятся к потеплению, и рассказали, как именно будут решать эту проблему.

"В десяти районах города уже несколько дней работают специальные гидробригады. Рабочие прочищают решетки ливневой канализации от льда, снега, мусора, чтобы вода свозь них могла быстрее проходить и не задерживаться на проезжей части. Решетки очищаются вручную. Кроме того, специальная техника убирает огромные снежные горы, которые лежат вдоль магистралей и проспектов", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

Куда вывозят снег

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Снежные кучи в максимально возможных количествах вывозят на специальные площадки. По данным коммунальной корпорации, с начала снегопадов они вывезли более 90000 тонн снега.

В Киеве открыты 24 официальных площадки, куда свозят снег с городских улиц. В среднем по 2-3 площадки на каждый район. Они находятся в промышленных зонах и пустырях.

В "Киевавтодоре" добавляют, что в борьбе со снегом им здорово помогают два канадских снегоплавильных комплекса, которые закупили в позапрошлом году. Этой зимой "канадки" уже растопили более 15000 тонн снега.

"Сейчас комплексы работают на полную мощность. Воду сливают в ливневую канализацию. "Плавилки" оборудованы фильтрами для очистки воды от топлива и машинного масла. Отдельно отбирается мусор, который попадает в снег: ветки, бутылки, бумажки, окурки", – поясняют в "Киевавтодоре", добавляя, таких снегоплавильных комплексов два на всю Украину.

Проблемные места

Мэр Киева Виталий Кличко тоже озаботился возможной угрозой паводка. 18 февраля он заявил, что столица готовится к подтоплениям.

По словам мэра, департаменту муниципальной безопасности КГГА и главам столичных районов поручено подготовить все подразделения для реагирования на случай наводнения. Также коммунальщики должны определить объекты, которые могут пострадать.

"Снега очень много, и он начнет активно таять уже на выходных. Но ситуация в городе будет в любом случае под контролем. Все места, где происходят подтопления, нам хорошо известны: это улица Юрия Литвинского (бывшая ул. Российская в Дарницком районе), территория под путепроводом возле станции метро "Левобережная", авто-тоннель возле метро "Дорогожичи". Когда снег начнет активно таять, во всех этих местах будут дежурить люди и спецтехника, которая сможет оперативно откачать воду. Мы надеемся, что проблем с подтоплением в городе не будет", – заверяют в "Киевавтодоре".

Где еще могут быть подтопления

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Сильные подтопления возможны в частном секторе Киева, где вообще нет ливневой канализации. В таких районах вода будет заливать улицы. Традиционно это Русановские сады, Осокорки, Жуляны, Бортничи.

Большинство улиц частного сектора до сих пор не на балансе у города. Чтобы решить эту проблему, нужно капитально ремонтировать эти улицы и прокладывать там ливневую канализацию.

По предварительным прогнозам, потепление будет не резким.

"В понедельник ожидается до +4 градусов тепла, а после этого температура немного снизится. Мы надеемся, что к тому времени нашим бригадам удастся очистить ливнестоки и убрать снег с обочин. На следующей неделе синоптики обещают дожди, это ускорит процесс таяния снега. Но мы уверены, что справимся с ситуацией", – добавляют в "Киевавтодоре".

Ранее мы сообщали о том, что от непогоды пострадала не только Украина. Так, более 70% территории США засыпано снегом. От аномальных морозов в южных районах США погибли более 30 человек. Также "Сегодня" публиковал прогноз погоды сразу на весь 2021 год, который пока более или менее сбывается.

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