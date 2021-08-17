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"Тонны нечистот попадают в Днепр". В центре Киева произошла авария на коллекторе (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
17 августа, 15:06
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На место выехали их сотрудники, представители дорожных служб – они разбираются в ситуации
Жители района страдают от неприятного запаха. Фото: коллаж "Сегодня"
Жители района страдают от неприятного запаха. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в районе бульвара Леси Украинки произошла авария канализации. Как сообщают горожане, ситуация наблюдается более двух недель, коммунальные структуры не вмешиваются. Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации.

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"Каждую секунду тонны нечистот попадают через дождевой коллектор подземной реки Клов к Лыбеди и соответственно – Днепра. Затем эту воду пьют в Черкассах, Днепре, Запорожье, Херсоне ...", – пишут в Сети.

Авария на коллекторе. Фото: Кирилл Степанец/Facebook
Авария на коллекторе. Фото: Кирилл Степанец/Facebook

Что говорят в "Киевводоканале"

В "Киевводоканале" "Сегодня" сообщили, что на место выехали их сотрудники, представители дорожных служб и автор фото. Как выяснили специалисты – никакой аварии нет.

"На бульваре Леси Украинки, 8 произошло засорение уличной канализационной сети диаметром 200 миллиметров. В 3-х метрах от засорения находится колодец ливневой канализации, в который попадают канализационные стоки. Бригада "Киевводоканала" выполняет работы по ликвидации засорения", – сообщили сайту "Сегодня" в "Киевводокнале".

Ранее мы писали, что:

  • в Киеве чиновник украл 900 тыс грн при строительстве канализационных очистных сооружений;
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    в Мариуполе ребенок провалился в канализацию и пролетел больше трех метров.

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