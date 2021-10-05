В Киеве частично начался отопительный сезон: где уже тепло

В Киеве с 1 октября стартует начало отопительного сезона. Подключать к отоплению должны помещения только социальных объектов.
Об это пишет Kyiv Media со ссылкой на распоряжение исполкома Киевсовета.
Системы теплоснабжения могут быть включены только по заявкам руководства социальных учреждений. Отопление в жилых домах начнут давать после падения среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов и ниже.
Документ о начале отопительного сезона мэр подписал еще 30 сентября.
Где в Киеве будет тепло
В распоряжении КГГА указано, что с 1 октября батареи могут стать теплыми в таких учреждениях:
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- больницах и поликлиниках;
- учреждениях культуры, физкультуры и спорта;
- школах и детских садах.
Однако пока неизвестно, где конкретно включат тепло.
Какой будет погода в Украине в октябре?
Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.
Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.
Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.
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