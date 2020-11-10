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В Киеве хотят реконструировать "хрущевки". Что ждет устаревший жилой фонд (видео)

10 ноября, 17:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Киевлянам будут давать новое жилье

Власти Киева планируют реконструировать старый жилой фонд. Начать хотят со старых пятиэтажек.

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Об этом рассказал глава КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий в эфире Ukraine 24.

По распоряжению КГГА, разрабатывается Программа комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда в Киеве, которой будет определено начало реконструкции.

"Если мы говорим про эти обьекты, то они не соответствуют современным строительным, санитарным, пожарным нормам, поэтому этот вопрос актуальный", – рассказал Броневицкий.

По его словам, общий жилой фонд Киева составляет примерно 63 млн квадратных метров, из них около 15 млн квадратных метров – это устаревший жилой фонд построенный в 60-70 годах. Это не только пятиэтажные дома, но и девятиэтажные.

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"Какие это будут микрорайоны сложно сказать, это будет определять инвестор вместе с городом", – добавил он.

Киевлянам будут давать новое жилье, большей площадью на 20% – либо в реконструированных домах, либо в других новых домах. До снесения обьектов жильцы должны будут получить уже новое жилье.

Ранее мы писали, что в Киеве затопило многоэтажку горячей водой. Произошло ЧП в одном из домов в Шевченковском районе.

Ранее мы писали, что в Киеве прошла реконструкция Дарницкой площади. Гарантийный срок качества обновленной проезжей части – 5 лет.

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Киев хрущевки снесут

Источник: Сегодня

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