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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Коммуналка

В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте дома за свой счет, а коммунальщики эту работу приписали себе

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
18 ноября, 01:38
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Коммунальщики даже не извинились за досадную ситуацию у мужчины, заменившего полотно
В журнале выполненных работ коммунальщики написали, что именно они выполнили ремонтные работы в многоэтажке/Коллаж: Сегодня
В журнале выполненных работ коммунальщики написали, что именно они выполнили ремонтные работы в многоэтажке/Коллаж: Сегодня

В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте многоэтажки за свой счет, а ЖКХ закрыло обращения граждан и заявило, что именно его работники заменили полотно.

Об этом сообщили на одном из каналов в Telegram.

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Детали случая

В соцсети "Facebook" с аккаунта управляющей компании по обслуживанию жилого фонда Оболонского района к жителю многоэтажки пришло сообщение.

"Добрый день. Промкомплекс заменил линолеум в лифте", — написала компания мужчине.

Однако не все так просто. Выяснилось, что мужчина за свои средства купил линолеум и заменил его. Однако в журнале по выполненным работам компанией указано, что именно их работник осуществил ремонт.

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Что ответили в компании?

Работники компании поблагодарили мужчину "за неравнодушие и поддержание подъезда в удовлетворительном состоянии". Жильца дома удивило такое отношение к нему. В свою очередь, в ЖКХ даже не извинились за то, что пыталось ввести в заблуждение мужчину, будто именно оно заменило линолеум.

Украинцы массово жалуются на качество услуг ЖКХ

С начала 2021 года территориальные органы Госпродпотребслужбы получили более 19,9 тысячи предложений, жалоб и заявлений от потребителей. Почти половина из них касается качества услуг ЖКХ — 45%.

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"Очень важно, чтобы люди, потребительские права которых были нарушены, знали о том, что мы можем их защитить. Сегодня мы много работаем над тем, чтобы диджитализировать процесс подачи и обработки обращений, сделать его более удобным", – заявила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Качества предоставленных услуг касались 45% всех заявлений, еще 37% обращений были о качестве непродовольственных товаров, а 5% – продовольственных.

Остальные обращения и жалобы касались покупок различных товаров через интернет. В Госпродпотребслужбе заявили, что потребителям вернули 7,6 млн грн за некачественные товары и услуги.

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