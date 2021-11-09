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В Киеве на Бессарабской площади оборудовали пешеходную зону (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
9 ноября, 19:55
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Сейчас там устанавливают ограничения со стороны бульвара Шевченко
Проезд на Бессарабке между рынком и «Ареной» освободили от автомобилей
Проезд на Бессарабке между рынком и «Ареной» освободили от автомобилей / Фото: Коллаж: Сегодня

С 9 ноября в Киеве Бессарабский проезд становится пешеходной зоной. Это произошло в рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске.

Об этом сообщил бывший заместитель председателя КГГА Александр Густелев в Facebook.

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"Движение автотранспорта от бульвара Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского", – написал он.

Проезд со стороны Бассейной будет открываться в ночное время. Фото: Александр Густелев
Проезд со стороны Бассейной будет открываться в ночное время. Фото: Александр Густелев / Фото: Facebook

Новая парковка

Благодаря новой пешеходной зоне создается новая дополнительная парковка на улице Бассейной – от ул. Павла Скоропадского до Бессарабской площади.

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Проезд со стороны Бассейной будет открываться в ночное время. Фото: Александр Густелев
Проезд со стороны Бассейной будет открываться в ночное время. Фото: Александр Густелев / Фото: Facebook

"Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной предусмотрено открывать в ночное время для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий. Тогда же рекомендуется проводить логистические операции для нужд Бессарабского рынка", – добавляет Густелев.

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