В Киеве начался отопительный сезон

В Киеве с пятницы, 16 октября, начался отопительный сезон. Сегодня тепло уже получают соцобъекты – больницы, школы, садики, другие учреждения социальной инфраструктуры.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
Кроме этого, тепло подали уже почти в половину жилых домов столицы.
"Больше подключенных домов сегодня – в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах", – написал Кличко.
Отметим, на полный запуск централизованной системы отопления – протяженностью в 2 700 километров, на почти 12 000 домов – городу нужно примерно неделю.
Так, инспекторы будут проверять, как коммунальные службы реагируют на жалобы от жителей столицы.
Ранее мы писали, как уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домов – чтобы получить компенсацию от государственного фонда, придется провести энергоаудит.
Напомним, украинцев в новом отопительном сезоне ждет снижение тарифов на тепло и горячую воду.
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