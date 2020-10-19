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В Киеве начался отопительный сезон

19 октября, 16:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Тепло уже дали в больницы, школы, садики

В Киеве с пятницы, 16 октября, начался отопительный сезон. Сегодня тепло уже получают соцобъекты – больницы, школы, садики, другие учреждения социальной инфраструктуры.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Кроме этого, тепло подали уже почти в половину жилых домов столицы.

"Больше подключенных домов сегодня – в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах", – написал Кличко.

Отметим, на полный запуск централизованной системы отопления – протяженностью в 2 700 километров, на почти 12 000 домов – городу нужно примерно неделю.

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Так, инспекторы будут проверять, как коммунальные службы реагируют на жалобы от жителей столицы.

Ранее мы писали, как уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домов – чтобы получить компенсацию от государственного фонда, придется провести энергоаудит.

Напомним, украинцев в новом отопительном сезоне ждет снижение тарифов на тепло и горячую воду.

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Киев отопление Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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