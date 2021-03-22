В Киеве объявили войну резине. Демонтируют автопокрышки возле домов (фото)

В рамках весеннего благоустройства в Дарницком районе столицы начали демонтировать покрышки, которые служили долгие годы различными "арт-объектами" и оградой для клумб и деревьев. Коммунальщики Дарницкого района рапортуют, что уже демонтировали 300 покрышек. Их отправляют на утилизацию и переработку.

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"Нужно понимать, что эти "украшения", которыми заботливо украшена большая часть дворов – несут опасность и возможных повреждений окружающей среде и здоровью людей. При контакте с водой, землей или при нагревании солнечными лучами они выделяют массу химически активных соединений, которые, попадая в человеческий организм, вызывают тяжелые заболевания", – сообщают в Дарницкой РГА.

Там отмечают, что покрышки, которые использовались для ограждения молодых саженцев деревьев и кустарников – будут заменены на декоративные, экологически чистые ограждения.

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"Такие мероприятия будут проводиться регулярно, до полного очищения территории района от вредной и опасной резины", – обещают в районной государственно администрации.

А вот мнение жителей по поводу демонтажа покрышек разделились. Многие приветствуют начинания и сообщают адреса в Дарницком районе, где возле дома можно насчитать до 20-30 покрышек, которые гниют в земле по 10-15 лет.



"Я понимаю, что это не очень красиво, когда из шин повырезали всяких там лебедей или оленей... Но вот у нас, например, за 20 лет местный ЖЭК не поставил даже ограды возле дома, а местные энтузиасты вкопали там покрышки. Теперь получается, что их уберут, а дом просто останется без ограды?", – возмущается Елена, которая проживает по улице Ревуцкого.

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В Департаменте городского благоустройства КГГА нам подтвердили, что пока демонтаж покрышек проводится только в Дарницком районе. Там не исключают, что убирать покрышки вскоре будут и по всему городу.

"Такие планы есть, но пока демонтаж проходит только в Дарницком районе", – сообщили сайту "Сегодня" в Департаменте благоустройства КГГА.

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