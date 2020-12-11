В Киеве предупредили о возможном "мусорном коллапсе" из-за гололеда

В Киеве предупредили о возможном сбое в работе в графике вывоза мусора.
Об этом сообщает КП "Киевкоммунсервис" в Facebook.
"В связи с резким ухудшением погодных условий, гололедом на проезжей части улиц и межквартальных проездах, сообщаем, что вывоз бытовых отходов с придомовых территорий во всех районах города значительно затруднено, а иногда невозможно. Учитывая указанные обстоятельства и осознавая ответственность за безопасность работы спецтехники и работников, которые ее обслуживают, предупреждаем о возможном сбое в графиках вывоза бытовых отходов", – говорится в сообщении службы.
Ранее мы писали, что киевский фуникулер приостановил свою работу из-за сложных погодных условий, а в аэропорту им. Сикорского отменили рейсы.
Напомним, в Киеве автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.
Смотрите сюжет – как киевляне добираются домой по гололеду:
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