В Киеве прорвало трубу: улицу затопило водой (видео)

Прорвало воду в центре Киева. Фото: скрин
В Соломенском районе Киева 25 мая прорвало воду.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.
ЧП произошло на пересечении улиц Василия Липковского и Кудряшова. Посреди асфальта бьет фонтаном вода.
"Вероятно, произошел прорыв в сети водоснабжения", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, движение на улице ограничено.
Ранее мы писали, что в Киеве снова прорвало трубу на Левобережке – вода залила дорогу.
Напомним, в Дарницком районе Киева недавно произошла авария на канализационном коллекторе. Пострадали сотрудники коммунальной службы, один из них погиб.