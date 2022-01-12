В Киеве разрушаются опоры Южного моста? Ответ Киевавтодора

Капитальный ремонт перехода начался еще в августе 2021 года

В столице продолжается ремонт Южного моста / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети обсуждают фото опор эстакады Южного мостового перехода, на котором идет ремонт. В соцсетях опубликовали якобы фейковые снимки.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодор".

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"Те фото, которые опубликованы в Сети – они, к сожалению, манипулятивны", - говорят в службе.

Так, на самом деле, на фото – один из этапов ремонта опор.

"С основных несущих конструкций строители снимают защитный слой бетона. Это нужно, чтобы в дальнейшем усилить опоры дополнительным армированным каркасом. После армирования, при благоприятных погодных условиях, выполнят бетонирование. Чтобы вода не повреждала конструкции, дополнительно нанесут полимеризованный защитный слой покрытия", – пишут в сообщении.

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С основных несущих конструкций строители снимают защитный слой бетона / Фото: Сегодня

Что хотят сделать на Южном мосту

В службе добавляют, что такие работы уже выполнены на 10 стойках опор эстакады.Кроме того, на одном из фото зафиксированы повреждения и на балке пролетного строения. В рамках ремонта там также выполнят комплекс работ по обновлению консольной части.

Это большой проект, по которому на эстакаде планируется заменить все старые деформационные швы и провести ремонт опор. Часть опор уже отремонтировали. Там полностью обновили бетонное антикоррозийное покрытие.

"Опора, которую показали на фото, на данный момент находится в ремонте. То, что с нее снят защитный слой бетона, никак не отразится на самой конструкции эстакады", – пояснили сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".

В этом году все работы на Южном мосту должны выполнить.

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К замене деформационных швов на эстакаде планировали приступить в апреле этого года, когда на улице будет теплая погода. Тогда на эстакаде Южного моста будут ограничивать движение транспорта.

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