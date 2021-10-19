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В Киеве возле станции метро "Выставочный центр" демонтируют незаконные МАФы (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
19 октября, 18:21
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Всего планируют демонтировать более 40 незаконных конструкций
На их месте появятся зеленые насаждения
На их месте появятся зеленые насаждения

В Киеве возле станции метро "Выставочный центр" демонтируют незаконные постройки. Первые МАФы уже отправили на штрафплощадки.

Об этом сообщает и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Николай Бойко в Facebook.

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Всего планируют демонтировать более 40 незаконных конструкций, а на их месте обустроить территорию с зелеными насаждениями.

В столице занимаются благоустройством территории
В столице занимаются благоустройством территории / Фото: Facebook

К участию привлекают все коммунальные предприятия, а также представителей бизнеса, общественные организации и всех желающих жителей столицы.

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Всего демонтируют около 40 конструкций
Всего демонтируют около 40 конструкций / Фото: Facebook

В Киевсовете разработали новые правила размещения МАФов

Предлагают запретить размещение МАФов:

  • в 20-метровой зоне от детских площадок;
  • в 50-метровой зоне от перекрестков дорог и улиц;
  • в 10-метровой зоне от зданий, строений и сооружений;
  • в охранных зонах памятников культурного наследия;
  • в радиусе 50 метров от остановок общественного транспорта;
  • в 20-метровой зоне от школ и дошкольных детских учреждений;
  • в 20-метровой зоне от наземных и подземных пешеходных переходов
  • в радиусе 200 метров от выходов/входов со станций Киевского метрополитена;
  • в 10-метровой зоне от дорог и улиц по основным транспортными магистралями города;
  • в 10-метровой зоне от памятников и достопримечательностей, а также зданий, имеющих историко-культурную ценность.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы лишились МАФов, снова орудуют "стихийники".

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Напомним, что в Киеве работало казино под видом МАФа – закрыли два замаскированных игровых зала.

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