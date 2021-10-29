В Оболонском районе Киева произошел масштабный прорыв теплотрассы (видео)

В Киеве 29 октября на улице Скляренко произошел прорыв теплотрассы. Очевидцы зафиксировали ЧП на камеру.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
В Сети отмечают, что тут недавно обновили дорожное покрытие.
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"Аварийщиков пока нет", - пишут в сообщении.
В КП "Киевтеплоэнерго" нам сообщили, что произошел прорыв на магистральном трубопроводе диаметром 500 сантиметров. Повреждения уже локализировано.
Пока неизвестно сколько домов в Оболонском районе осталось без горячей воды. На месте прорыва начали ремонт.
Что делать, если в прорвало воду
В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:
- оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
- позвонить на аварийную горячую линию по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.
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