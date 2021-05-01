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В Подольском районе Киева снова затопило целую улицу (фото)

1 мая, 10:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Первыми подтопление заметили копы, которые патрулировали район

В Киеве 1 мая произошло ЧП на улице Межигорской – с самого утра вся дорога утопает в воде.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

На опубликованном фото видно, что вода затопила почти всю улицу.

"Вероятно, произошел прорыв в сети водоснабжения", – говорится в сообщении.

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Патрульные вызвали на место соответствующие службы.

Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева затопило всю улицу – "река" появилась на проспекте Георгия Гонгадзе.

Ранее мы писали, что в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла на улице Анатолия Соловьяненко, в результате улицу залило кипятком, но движение авто не остановили.

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