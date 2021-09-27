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Возле "Дружбы народов" появилась новая кольцевая развязка: где еще пройдет реконструкция

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 сентября, 14:14
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"Киевавтодор" планирует реконструировать шесть перекрестков и обустроить на них круговые развязки
Кольцевые развязки планируют обустраивать на перекрестках жилых улиц
Кольцевые развязки планируют обустраивать на перекрестках жилых улиц / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице профессора Подвысоцкого около городской клинической больницы №12 обустроили кольцевую развязку. Работы на участке уже почти завершили: заканчивают наносить дорожную разметку, обустроили притротуарний островок безопасности и велополос.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В ближайшее время появятся развязки на перекрестке улицы Николая Кибальчича и местного проезда проспекта Романа Шухевича.

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"Киевавтодор" планирует реконструировать шесть перекрестков и обустроить на них круговые развязки.

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Так выглядит новая развязка на Подвысоцкого
Так выглядит новая развязка на Подвысоцкого / Фото: КГГА

Где пройдет реконструкция

  • улицы Ахматовой и улицы Драгоманова
  • улицы Ахматовой и улицы Урловская
  • улице Вышгородской, проспекта Правды и улицы Ивашкевича
  • улице Братиславской и Лесном проспекте
  • проспекта Алишера Навои и улицы Курнатовского
  • улице Харченко и улицы Промышленной

Кольцевые развязки планируют обустраивать на "перекрестках жилых улиц, имеющие избыточное и неупорядоченное пространство проезжей части".

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