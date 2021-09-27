Возле "Дружбы народов" появилась новая кольцевая развязка: где еще пройдет реконструкция

В Киеве на улице профессора Подвысоцкого около городской клинической больницы №12 обустроили кольцевую развязку. Работы на участке уже почти завершили: заканчивают наносить дорожную разметку, обустроили притротуарний островок безопасности и велополос.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В ближайшее время появятся развязки на перекрестке улицы Николая Кибальчича и местного проезда проспекта Романа Шухевича.
На окружной дороге Днепра появится новая развязка
"Киевавтодор" планирует реконструировать шесть перекрестков и обустроить на них круговые развязки.
Где пройдет реконструкция
- улицы Ахматовой и улицы Драгоманова
- улицы Ахматовой и улицы Урловская
- улице Вышгородской, проспекта Правды и улицы Ивашкевича
- улице Братиславской и Лесном проспекте
- проспекта Алишера Навои и улицы Курнатовского
- улице Харченко и улицы Промышленной
Кольцевые развязки планируют обустраивать на "перекрестках жилых улиц, имеющие избыточное и неупорядоченное пространство проезжей части".
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