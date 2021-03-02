Впервые с 1977 года. Как проходит масштабный ремонт на Индустриальном путепроводе и улице Борщаговской (фото)

Первый этап по ремонту путепровода завершат до конца мая

В Киеве начали капитальный ремонт одного из важных магистральных направлений – улицы Борщаговской и Индустриального путепровода.

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Об этом сообщает КП "Киевавтодор".

Сейчас на улице Борщаговской продолжаются подготовительные работы. В частности, демонтаж бортового камня.

"Уже демонтировали часть асфальтового покрытия, разбирают защитный слой бетона и конструкции тротуара в направлении центра", - пишут в службе.

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А на мостовом полотне путепровода будет устроена новая монолитная плита, гидроизоляция, деформационные швы, переходные плиты.

Также будет заменено перильное и колесоотбойное ограждение, опоры контактной сети троллейбуса и полностью отремонтированы тротуары.

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Здесь проходит капитальный ремонт впервые с момента построения сооружения в 1977 году.

Стоит отметить, что первый этап капремонта Индустриального путепровода завершат до конца мая. Основные ремонтные работы на улице Борщаговской планируют выполнить до конца августа.

Ранее мы писали, что на Индустриальном путепроводе в столице частично ограничат движение транспорта и пешеходов.

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Напомним, что правительство поддержало запрос Минздрава о сокращении расходов на р

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