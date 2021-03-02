Українська
$ 28
33,72
  1. Новости в Киеве
  2. Коммуналка

Впервые с 1977 года. Как проходит масштабный ремонт на Индустриальном путепроводе и улице Борщаговской (фото)

2 марта, 14:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Первый этап по ремонту путепровода завершат до конца мая

В Киеве начали капитальный ремонт одного из важных магистральных направлений – улицы Борщаговской и Индустриального путепровода.

Реклама

Об этом сообщает КП "Киевавтодор".

Сейчас на улице Борщаговской продолжаются подготовительные работы. В частности, демонтаж бортового камня.

"Уже демонтировали часть асфальтового покрытия, разбирают защитный слой бетона и конструкции тротуара в направлении центра", - пишут в службе.

Реклама

А на мостовом полотне путепровода будет устроена новая монолитная плита, гидроизоляция, деформационные швы, переходные плиты.

Также будет заменено перильное и колесоотбойное ограждение, опоры контактной сети троллейбуса и полностью отремонтированы тротуары.

В тренде
Затопленные улицы и "плавающие" авто: фото и видео последствий потепления в Киеве

Реклама

Здесь проходит капитальный ремонт впервые с момента построения сооружения в 1977 году.

Стоит отметить, что первый этап капремонта Индустриального путепровода завершат до конца мая. Основные ремонтные работы на улице Борщаговской планируют выполнить до конца августа.

Ранее мы писали, что на Индустриальном путепроводе в столице частично ограничат движение транспорта и пешеходов.

Реклама

Напомним, что правительство поддержало запрос Минздрава о сокращении расходов на р

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ремонт борщаговская киевавтодор ремонт дорог путепровод

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый Киев: карманные скверы столицы – как они будут выглядеть и зачем нужны
Новый Киев: карманные скверы столицы – как они будут выглядеть и зачем нужныВласть
"Богданова", "сладкая", "божественная". Киевляне дают снежным горам именаКоммуналка
На улице Милославской частично ограничат движение транспорта до 1 ноября
На улице Милославской частично ограничат движение транспорта до 1 ноябряКоммуналка
Впервые с 1977 года. Как проходит масштабный ремонт на Индустриальном путепроводе и улице Борщаговской (фото)
Впервые с 1977 года. Как проходит масштабный ремонт на Индустриальном путепроводе и улице Борщаговской (фото)Коммуналка
"Киевавтодор" опровергает появление трещин на стеклянном "мосту Кличко"Коммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять