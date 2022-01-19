Все платежки в одном месте: как в Киеве быстро оплатить коммуналку

Владельцы карты киевлянина могут оплачивать коммунальные услуги без комиссии

Коммунальные услуги можно оплатить онлайн. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оплатить коммунальные услуги можно не выходя из дома на сайте Центра коммунальных сервисов. На это достаточно потратить всего несколько минут.

Новости "Сегодня" рассказывают, как киевлянам быстро и удобно оплатить коммуналку онлайн на веб-портале ЦКС.

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Регистрация в личном кабинете

Это только первый шаг. Для этого следует зайти на cks.com.ua и перейти в Личный кабинет и выбрать опцию "Зарегистрироваться в системе".

Далее нужно заполнить предлагаемые поля (ввести ФИО, электронную почту, телефон и выбрать пароль). Ознакомившись с пользовательским соглашением, следует нажать "Зарегистрироваться".

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Ввод адреса

После завершения регистрации добавление квартиры или дома осуществляется в разделе "Объекты". Там нужно нажать "Добавить объект".

Затем следует заполнить поля:

введите несколько первых букв вашей улицы и выберите ее из списка,

выберите номер квартиры,

выберите номер дома,

ввести ключ авторизации.

Один пользователь может добавлять к четырем объектам.

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Где найти ключ авторизации

Он находится в нижней левой части счета (квитанции) от КП "ГИОЦ" по выбранному адресу. Если пользователь не получает счета от КП "ГИОЦ", код для подтверждения регистрации будет выслан на личную электронную почту.

Как оплатить

После правильного ввода всех данных в разделе "Объекты" появятся счета за оплату коммунальных услуг по введенному адресу. Нажмите на выбранный адрес, после чего откроется страница счета для оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Следует отметить галочками услуги, за которые хотите произвести оплату. В графе "К оплате" суммы подсчитываются автоматически. Но пользователь может изменить их самостоятельно.

После заполнения и проверки счета нужно нажать "Уплатить" и выбрать удобный вариант оплаты. При оплате сайт требует ввести все данные банковской карты: номер, срок действия и CVV.

Важно: владельцы карты киевлянина от "Ощадбанка" оплачивают коммунальные услуги без комиссии.

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