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Зачистка от МАФов в Киеве: на Лесном массиве сносят незаконные сооружения с территории больницы (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 сентября, 12:45
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Длина незаконных построек достигает 50 метров и после проведенных работ уже вывезено 40 грузовиков мусора
На локациях сейчас работают пять демонтажных бригад КП «Киевблагоустройство»
На локациях сейчас работают пять демонтажных бригад КП «Киевблагоустройство» / Фото: Коллаж: Сегодня

В Деснянском районе возле столичного рынка "Юность" продолжается демонтаж незаконных временных сооружений. В частности на земле КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи". Уже демонтировано более 60 конструкций.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

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"Незаконная торговая площадка на Братиславской занимала, в частности, территорию больницы скорой помощи. Долгое время коммунальная земля служила не медицинская сфере, а чьим-то частным интересам. Владельцы временных сооружений прекрасно об этом знают, поэтому не оказывали никакого сопротивления, а некоторые даже помогают демонтажникам разбирать свои нелегальные конструкции. Все они были предупреждены заранее, поэтому имели возможность вывезти товар, мебель и торговое оборудование", - прокомментировал Алексей Кулеба.

По его словам, демонтажные работы начались 30 августа. В работах задействовано 30 специалистов, крупногабаритная техника: кран, две платформы, экскаватор, трактор, шесть манипуляторов. Все неразборные временные сооружения, возможно вывезти, специалисты транспортируют на площадки для временного хранения. Другие – разбирают вручную и с помощью спецтехники.

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Длина отдельных незаконных построек достигает 50 метров. После проведенных работ уже вывезено 40 грузовиков мусора.

В планах убрать около 3-х тысяч квадратных метров коммунальной земли, принадлежащей медучреждению. Все нелегальные постройки будут демонтированы, их около сотни. На это потребуется до двух недель.

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"После этого здесь будет восстановлено благоустройство, высажены деревья, территорию приведут в порядок", – сказал Алексей Кулеба.

В Киевсовете разработали новые правила размещения МАФов

Предлагают запретить размещение МАФов:

  • в 20-метровой зоне от детских площадок;
  • в 50-метровой зоне от перекрестков дорог и улиц;
  • в 10-метровой зоне от зданий, строений и сооружений;
  • в охранных зонах памятников культурного наследия;
  • в радиусе 50 метров от остановок общественного транспорта;
  • в 20-метровой зоне от школ и дошкольных детских учреждений;
  • в 20-метровой зоне от наземных и подземных пешеходных переходов
  • в радиусе 200 метров от выходов/входов со станций Киевского метрополитена;
  • в 10-метровой зоне от дорог и улиц по основным транспортными магистралями города;
  • в 10-метровой зоне от памятников и достопримечательностей, а также зданий, имеющих историко-культурную ценность.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы лишились МАФов, снова орудуют "стихийники".

Напомним, что в Киеве работало казино под видом МАФа – закрыли два замаскированных игровых зала.

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