В Броварах коммунальщиков наказали за загрязнении земли

Коммунальщики загрязнили сельскохозяйственный участок недостаточно очищенными сточными водами, теперь им придется заплатить штраф

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В Броварском районе Киевской области экологи обнаружили загрязнение земельного участка сельскохозяйственного назначения. Эксперты выяснили, что причиной стали воды из канализационно-очистных сооружений предприятия Броварского городского совета "Броварытепловодоэнергия".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

"Броварытепловодоэнергия" загрязнили недостаточно очищенными сточными водами земельный участок сельскохозяйственного назначения, который граничит с очистными сооружениями КП "Броварытепловодоэнергия" в с. Квитневое (в пределах Калиновской ОТГ )", – говорится в сообщении.

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Предприятию уже выписали штраф в размере 684 480 тысяч гривен.

Экологи назвали загрязнения нарушением природоохранного законодательства и уже обратились в коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" с письменной претензией о возмещении ущерба.

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Ранее мы сообщали, что в Черкассах в результате разгерметизации резервуара, в котором хранилось около 4 тыс. м3 жидких азотных удобрений произошла утечка смеси. В полиции отметили, что из резервуара вытекло около 100 тыс. тонн смеси, которая загрязнила окружающую среду.