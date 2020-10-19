Как в Киеве добиться подачи отопления в квратиру – инструкция

В Киеве с пятницы, 16 октября, начался отопительный сезон. Но киевляне разделились на два лагеря – тем, кому "очень жарко", а они хотят сэкономить, и тем, кому "холодно" – и у них дома замерзают маленькие дети. В социальных сетях разыгрываются нешуточное баталии по этой теме.

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Сайт "Сегодня" узнавал, как действовать тем, у кого сейчас холодные батареи.

Что советуют в КГГА

На данном этапе людям остается только ждать, когда очередь запуска тепла дойдет к ним.

Но можно ускорить или замедлить процесс, следуя ряду советов.

ОСМД (общество совладельцем многоквартирного дома) и ЖСК (жилищно-строительный кооператив) подают заявки на подключения к теплу индивидуально, после принятия решение на собрании.

За разъяснением причин отсутствия тепла жителям ОСМД и ЖСК следует обращаться непосредственно к председателю кооператива или общества. Они должны четко объяснить: отправлена ли заявка на подключение дома к теплу в "Киевтеплоэнерго". И если нет, то назвать причину.

* Если дом не подключили к теплу после того, как отопительный сезон уже начался, (например, спустя 7 дней от его начала и на вашем парадном нет объявления об аварии на теплотрассе), тогда нужно обращаться с жалобами по телефону 15-57. Туда же следует обращаться если ваши батареи не горячие, а лишь едва теплые.

Любой жилой дом в Киеве, независимо от формы собственности, может принять решение и не подключаться к теплу хоть всю зиму или подключиться уже завтра, по индивидуальной заявке.

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* По информации КГГА, на данный момент такие заявки подали немногие председатели ОСМД и ЖСК. Причины разные – одни хотят сэкономить за счет отсутствия сильного мороза, а у других есть проблемы с подключением дома к теплу.

Кому и где подключили тепло

По данным КГГА, за три дня к теплу уже успели подключить социальные объекты – больницы, школы, садики, другие учреждения городской социальной инфраструктуры.

Также тепло подали уже почти в половину жилых домов столицы – 40%. Больше всего к теплу подключено потребителей в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах.

В столичной мэрии отмечают, что на полный запуск централизованной системы отопления – протяженностью в 2,7 тысячи километров к почти 12000 домов – городу нужно примерно неделю. Если подключать дома быстрее, то это может закончиться чредой крупных аварий на теплотрассах.

"Мы постепенно подаем теплоноситель. И если возникают проблемы, оперативно их устраняем", – заверяют в КГГА.

Историю о том, как киевлянке насчитали огромную сумму за отопление, смотрите в нашем сюжете:

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