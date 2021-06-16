13-летняя девочка устроила распродажу книг, чтобы поехать в лагерь. Через 5 часов мечта сбылась

Девочка обожает читать и очень хотела в литературный лагерь – семья придумала нестандартное решение

Аня Полегенько с книгами и картинами, которые продавала. Коллаж "Сегодня"

В Киеве 13-летняя Аня Полегенько объявила распродажу своих книг, чтобы собрать деньги на литературный лагерь. Ее пост быстро распространили и мечта сбылась спустя пять часов.

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Об этом девочка рассказала на своей странице в Instagram.

Аня написала, что обожает литературу и книги – ее жизнь. Она увидела анонс о летнем литературном лагере в Карпатах, но у семье нет на это денег. Поэтому девочка начала продавать книги, которые уже прочитала, мамины картины, игрушки и одежду.

Скриншот из соцсетей.

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Пользователи Сети быстро распространили публикацию и спустя несколько часов у Ани уже появилась нужная сумма для участия.

"Спасибо всем! Моя мечта осуществилась и я еду в желанный лагерь. Но еще много осталось книг и есть замечательные картины", - написала Аня.

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