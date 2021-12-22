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- 17 градусов! Киевлян ждут сильные морозы (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 17:00
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В столице завтра осадков не прогнозируют
Погода в Киеве на 23 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 23 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 23 декабря, в Киеве будет морозная погода без осадков, но с гололедицей.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Ночью температура воздуха будет колебаться от -14 до -17 градусов. Днем столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза.

"Одевайте все самое теплое, что есть, проверьте печку в машине, забегайте куда-то на чай и погрейтесь", – добавила Наталия Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря. Фото: Наталии Диденко
Прогноз погоды в Украине на 23 декабря. Фото: Наталии Диденко

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В Карпатах ударили сильные морозы

22 декабря, в Карпатах ударили сильные морозы. Также за последние два дня на высокогорьях выпало более 50 см свежего снега.

Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -21 градуса. Ветер западный, северо-западный 14 м/с, а также облачная погода, но с прояснениями.

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