32 тысячи в месяц за тепло! Частные садики и школы Киева могут не пережить эту зиму

Представители частных школ и садиков готовы выходить на акции протеста

Маленький частный сад в Киеве получил заоблачные платежки за тепло. / Фото: Коллаж: Сегодня

Новые платежки за тепло продолжают шокировать жителей столицы. Особенно тех, кто арендуют нежилые помещения под свой небольшой бизнес. "Золотая" платежка за ноябрь пришла собственнице небольшого детского садика, которая арендует помещение в жилом доме по улице Олекси Тихого в Соломенском районе.

32 тысячи за тепло

За обогрев помещения площадью в 165 квадратных метров за ноябрь нужно заплатить более 32 тысяч гривен! Для сравнения год назад за ноябрь арендаторы заплатили 4,5 тысячи гривен.

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"Такую платежку я получила на днях за арендованное нежилое помещение 165 кв. м., в котором последние 6 лет работает мой маленький частный детский сад. С лицензией, педагогическими кадрами, современной программой. В котором есть все, что требует государство и намного больше. Мы не прячемся в квартирах, не избегаем множества требований. Мы работаем честно и открыто, уплачиваем налоги, отчитываемся по программе, ведем полноценную лицензируемую государством деятельность в сфере дошкольного образования", – написала Инна Соколы.

Она говорит, что государство частные садики никогда не поддерживало, хотя именно они занимаются воспитанием детей – будущим нашей страны.

"Никакой выплаты во время карантина (образование не вошло в список). Никаких скидок на налоговую нагрузку. Никаких субсидий для педагогов! Мы молчали. Но... Происходящее сегодня я не могу назвать иначе как государственный произвол и намерение забить, задушить, растоптать сектор частного образования!", – возмущается Инна Соколы.

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"Золотые платежки"

При этом ей совершенно непонятно, откуда взята сумма более 32 тысяч гривен, если в ноябре в Киеве стояла вовсе не морозная погода. В среднем температура воздуха была 4,5 градусов тепла.

Это проблема касается не только частного садика, но и всех частных структур, которые арендуют нежилые помещения. Если фирма или офис, например, может съехать на квартиру и платить коммуналку как физлица, то частные школы и садики – в крайне затруднительном положении.

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Платежка на более чем 32 тысячи гривен. Фото: Инна Соколы

Будут закрываться?

Клиенты сейчас платят в среднем по Киеву около 15 тысяч гривен в месяц.



"Чтобы оплатить аренду, такую коммуналку и з/п мы, вынуждены будем поднимать цену для клиентов. Большой риск, что они не смогут платить такие деньги. В результате – потеря клиента и дальше – закрытие бизнеса", – говорят в частном детском саду.

Из-за "золотых платежек" за тепло страдает не только этот частный детский сад. Есть много других, больше по площади. Их владельцы платили за тепло в прошлом году по 200 тысяч гривен в месяц, а сейчас получили платежки на 700 тысяч гривен.

"Лично мы сейчас рассматриваем возможность полностью отключить отопление и перейти на электрическое отопление, если, конечно, это технически возможно. Но в любом случае, нам придется оплатить по счетам за ноябрь и декабрь. Надеемся, что городские власти обратят внимание на частные садики и школы. Из-за таких платежек многим просто придется закрыться", – рассказала сайту "Сегодня" Инна Соколы.

Как решить проблему?

Во всеукраинской Ассоциации детских образовательных проектов готовят обращение к властям с требованием вмешаться в сложившуюся ситуацию.

"Тарифы за тепло подняли в 5-6 раз. Нам поступают обращения от частных садиков и школ из Киева и других городов Украины. Ситуация для этой сферы очень критическая. Тем более они уже пережили три локдауна, когда дошкольные учреждения закрывались на карантин. Теперь новое испытание – тарифы за тепло. В нашу ассоциацию входят 300 участников из разных городов Украины. Все они занимают разные помещения, и рассматривать проблему каждого нужно индивидуально. Есть несколько вариантов: изменения тарифов для таких учреждений, определение механизма субвенции, компенсации, коммуникация с поставщиками услуг, чтобы выработать механизм перерасчета", – сообщили сайту "Сегодня" во Всеукраинской Ассоциации детских образовательных проектов.

Некоторые представители частных школ и садиков настроены радикально, они уже намерены выходить на акции протеста, чтобы добиться решения этой острой проблемы.

"Частные детские садики и школы – это не заправки и не банки. Они не приносят колоссальных доходов, поскольку за образование детей платят из своего кармана родители. А такие тарифы приведут к тому, что частные школы и садики просто будут закрываться на период отопительного сезона. Из-за локдаунов многие учреждения были на грани закрытия, а сейчас эти тарифы их просто добьют", – отмечают в ассоциации.

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