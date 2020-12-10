4 километра гирлянд и более 7000 лампочек: в Киеве украсили здание ЦУМа (видео)

В Киеве к новогодним праздникам украсили здание ЦУМа. Яркие огни в самом сердце столицы слишком понравились прохожим. И теперь универмаг стал главной новогодней фото-локацией.

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Об этом сообщают журналисты "Сегодня".

Здание закутано в четыре километра гирлянд, это 7500 лампочек. Теперь его видно с высоты птичьего полета. Проект воплощали в течение четырех месяцев.

"Самая важная цель – это создать атмосферу праздника. Особенно это важно в это тяжелое время. А без света, без каких-то ярких огней, без чего-то необычного очень сложно почувствовать атмосферу нового года", – сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Украшать фасады торговых и офисных центров – давняя добрая традиция.

Видео: Сегодня

Так, по-сказочному одета одна из самых "дорогих" улиц в мире – Пятая авеню в Нью-Йорке. Сверкает и главный офисный центр в Копенгагене. А теперь и украинский ЦУМ.

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Вчера, 9 декабря, праздничные огни зажигал звездный гость – Дмитрий Монатик.

"Хочется, чтобы уходящий год наконец начал зажигать наши жизни, наши мечты. И давал им возможность сбываться. Включай новый год – это лозунг нынешнего иллюминационного шоу", – сказал артист.

Новогодняя иллюминация будет радовать украинцев на протяжении всех зимних праздников.

Напомним, ДТЭК и ЦУМ реализовали проект #ВключайНовыйГод по декоративной подсветке фасада универмага.

Также мы показывали, чем радуют витрины ЦУМа накануне Нового года.

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