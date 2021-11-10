46 лет на чемоданах: секреты носильщика Центрального вокзала Киева

Старожил рассказал "Сегодня", как отказался брать деньги с Лобановского, в какие приметы верят носильщики и почему его тянет на вокзал

Андрей Коломиец трудится носильщиком на Центральном железнодорожном вокзале 46 лет!/коллаж "Сегодня"

Этот человек лучше всех знает Центральный железнодорожный вокзал Киева, поскольку работает тут уже 46 лет. Андрею Коломийцу – 66. Он до сих пор трудится носильщиком на главном вокзале страны и заверяет, что на пенсию еще рановато. Андрей Анатольевич знает на вокзале каждый закоулок и намотал тут с тележкой сотни километров.

Он рассказал сайту "Сегодня" о секретах своей работы.

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Вид на Центральный железнодорожный вокзал Киева/архивное фото

Как попал в водоворот вокзала

"В 1976 году я закончил службу в армии. Вернулся домой, а дядя мне говорит: давай пойдешь на вокзал носильщиком работать! До армии я закончил училище – слесарь по ремонту тепловозов, подумал, а почему бы и нет. Поначалу были сомнения, мол, может это непрестижно молодому человеку с тележкой по вокзалу ходить. Но работа меня затянула. Вокруг тысячи людей, живое общение, настоящий водоворот. Да и работа приносила лишний рубль-два в виде чаевых. В общем, я втянулся и уже 46 лет работаю носильщиком", – рассказывает сайту "Сегодня" Андрей Коломиец.

Андрей Анатольевич говорит, что секрет его работы простой – берешь ноги в руки и вперед на работу/ фото "Сегодня"

Он вспоминает много случаев, когда помогал пассажирам в последнюю минуту до отправления добежать к вагону, а сумки забрасывались в тамбур на ходу.

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Хорошо помнит ночные смены, когда поезда встречали под звуки оркестра. Особенно, когда наши спортсмены возвращались с победой со спортивных состязаний.

Мимо него за эти годы пролетели тысячи лиц.

Отказался от чаевых Лобановского

Вспоминая прошлые годы, Андрей Анатольевич рассказал, что кого только он не обслуживал со своей тележкой. Перевозил чемоданы оперного певца Дмитрия Гнатюка, популярного эстрадного исполнителя Юрия Богатикова, юмористов Штепселя и Тарапуньки, носил сумки самого высокого баскетболиста Владимира Ткаченко и гандболистки Зинаиды Турчиной.

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Андрей Коломиец рассказал, что он заядлый футбольный болельщик и отдельный случай на работе у него был с Валерием Лобановским. Однажды на перрон вокзала прибыл поезд Москва – Киев. Его позвали подвозить вещи. За сумками присматривала женщина. Как оказалось, это была жена Валерия Лобановского.

"Когда довез тележку с сумками до автомобиля, подошел и сам тренер. Я как его увидел, то немного опешил. Сказал лишь, вы меня, Валерий Васильевич, извините, но мне денег не нужно. Он на меня посмотрел и говорит – это же твоя работа. А я ему сказал, что еще заработаю, но с такого футбольного гения денег не возьму категорически. Тогда одна сумка стоила 30 копеек, а у Лобановского их было штук пять. Но я отказался брать деньги принципиально", – вспоминает Андрей Коломиец.

/ Фото: Сегодня

Бум перевозок

Мужчина говорит, что особенного места на вокзале, где удобней всего работать носильщиком, нет. Он работал на всех платформах, которые есть на вокзале. Самая "козырная", конечно же, первая платформа.

"За 46 лет я там намотал большой километраж. Да и раньше работы было очень много – только подавай рабочие руки. На вокзал приезжали поезда с военными из Польши, Чехословакии, Германии. Только и успевали довозить вещи от поезда до такси. А с распадом Союза работы стало меньше. Хотя в 90-е было тоже много пассажиров – бизнесмены и просто рабочие начали часто ездить в Польшу и Румынию, тоже была работа", – вспоминает носильщик.

Он говорит, что тогда Центральный вокзал был совсем другой. Тут собирался криминальный мир – бандиты, женщины легкого поведения. По ночам было опасно работать.

Киевский вокзал. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Сейчас всего этого нет. Все изменилось, и на вокзале стало намного спокойней. За порядком следят полицейские. Если и случаются конфликты, то их быстро решают правоохранители. А ночные смены для меня проходят, как и дневные – все по графику", – рассказывает Андрей Коломиец.

Как изменилась работа?

Носильщик говорит, что им на вокзале выдают форму, как и раньше. А вот именные жетоны, которые раньше носильщики носили на груди, отменили года два назад.

"Сейчас носильщики на Центральном вокзале называются "группой помощи". Когда начался коронавирус – работы стало в разы меньше, плюс регулярные карантинные ограничения. Теперь мы оказываем помощь людям с ограниченными возможностями. Через дежурного по вокзалу делается спецзаказ. Информацию передают с той станции, где человек садится в поезд. Мы четко знаем, что во столько-то прибывает состав, нужно встретить человека на коляске и помочь ему с перевозом багажа. Все это делается бесплатно, чтобы помогать людям", – рассказывает Андрей Анатольевич.

Носильщик любит пешие прогулки и умеет радоваться жизни/фото "Сегодня"

Суевери я носильщика

У носильщиков на Центральном вокзале есть своя традиция – начинать рабочую смену именно с клиента-мужчины.

"Может это и суеверие, но многие так делают – дожидаются клиента-мужчину. Считается, что у них рука легче, и хорошо пройдет вся смена. Хотя всякие бывают клиенты... Некоторые спорят и скандалят независимо от пола. Ты человеку поясняешь, что перевоз одной сумки стоит 55 гривен, а он уверен, что это стоимость всей тележки, на которую он ставит сумок пять", – поясняет носильщик.

Без перрона №4 и 7

Андрей Анатольевич как раз тот человек, который знает все о киевском железнодорожном вокзале.

На Центральном железнодорожном вокзале Киеве нет 4 и 7 платформ/ фото "Сегодня"

"Кому-то может показаться, что работа на вокзале скучная и монотонная, но не для меня. Каждый раз что-то происходит новое, новые люди, новые эмоции, лица. К примеру, вы знаете, что на Киевском вокзале нет 4 и 7 платформы? Все остальные есть до 14-й, а этих нет. Они сквозные без перрона. Их специально так строили, видимо, для возможности перегона поездов", – делиться с нами носильщик.

Всегда тянет на вокзал

Носильщик любит пешие прогулки, говорит, что часто гуляет с маленькой внучкой вдоль Днепра. Иногда проходит по 7-8 километров. Любуется природой, старается замечать в повседневном мелочи, которые делают жизнь ярче.

"Секрет работы один – берешь ноги в руки и вперед на работу. Я вам честно скажу – люблю свою профессию, и она меня не утомляет. Главное не лениться! Когда иду на месяц в отпуск, то просто изнываю от скуки и считаю дни, когда он закончится – хочется снова на вокзал к коллегам. У нас очень хороший коллектив. И на пенсию мне совершенно не хочется. Думаю, что еще могу дать фору любому молодому человеку!" – подытожил самый пожилой носильщик вокзала Киева.

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