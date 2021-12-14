7 человек на место! Легко ли найти работу в Киеве и сколько можно заработать

Киев остается лидером рынка труда в Украине. Высокие позиции столица удерживает как в размере средней заработной платы, так и в количестве открытых вакансий.
Об этом свидетельствуют данные grc.ua.
В частности, 23% всех актуальных вакансий, размещенных на кадровом портале grc.ua, это предложения работы именно в столице
Далее по теме
Сколько человек на одно место
Однако количество вакансий не уменьшает запрос желающих на работу в Киеве. Условный средний конкурс на одно рабочее место в Киеве составляет три человека, а в некоторых профессиональных областях конкурс еще выше.
К примеру, конкуренция среди специалистов по продажам в столице составляет 7 кандидатов на одно место.
Средняя зарплата
В течение года средняя зарплата в открытых вакансиях в Киеве колебалась от 29 405 грн до самого высокого показателя в 40 342 грн.
Однако даже при самых низких показателях столичная средняя зарплата оставалась больше, чем в других четырех регионах с самой высокой средней заработной платой.
Раньше мы писали:
- В Украине запретили увольнять беременных женщин – это расценили как дискриминацию в рабочих отношениях.
- Польша меняет условия для украинских работников после Нового года.