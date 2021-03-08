8 Марта без тепла и солнца? Какой будет погода в Киеве

Понедельник в Украине выходной и праздничный, вот только на улице как-то не по-весеннему

В столице и по всей Киевской области сегодня погода будет так себе – снег и холодно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Киеве уже с самого утра выпал снег и вполне возможно будет еще сыпать. Такая же погода и по всей области.

Температура воздух тоже не впечатляет: вместо тепла и солнца на 8 марта пасмурно и всего 1-3 градуса выше нуля.

Отметим, что приблизительно такая же погода в большинстве областей страны. Только на юге и частично на западе будет солнце, тепло и без осадков. Читайте подробнее, какая сегодня погода по всей Украине.

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Идеи самых теплых и весенних подарков к 8 Марта

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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